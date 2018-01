Un cunoscut LĂUTAR din București, tatăl femeii REȚINUTE în mall. „Este niște minciuni! Nu l-a bătut” (VIDEO)

Tudorel Paganini, bine cunoscutul lăutar din București, este tatăl femeii reținute în mall pentru ultraj și pentru că și-ar fi bătut copilul .

Legat de incidentul de la mall, Paganini a menționat: „Am fost tratați ca niște infractori. Ne-am dus la Poliție și și-au bătut joc de noi. Noi am muncit pentru copii să îi facem cu școală, să învețe o meserie și să se integreze în lume. A vrut să îi cumpere copilului o geacă și copilul nu i-a plăcut. Nu l-a bătut. Este niște minciuni. Jur. Copilul are 6 ani. Când fetița mea a țipat la el, pentru că este neastâmpărat, o clientă care era pe acolo care a sunat la 112 și a făcut-o țigancă. A zis: Cum dă Dumnezeu copii la țigani".

Femeia ar fi mers cu fiul ei de patru ani la un magazin pentru a-i cumpăra o geacă, însă micuțului nu i-a plăcut geaca și a început să plângă, după care aceasta ar fi început să îl bată, vânzătoarea fiind cea care a sunat la 112, informează Observator.

