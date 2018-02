Val de PROBLEME MEDICALE printre VEDETELE din România (FOTO)

Mai multe vedete din România au vizitat în ultimul timp spitalele.

Irina Loghin a ajuns de urgenţă la spital când s-a întors dintr-un turneu din SUA după ce a contactat un virus ucigaş.

Loghin a precizat, citată de Apropo TV: "Cum am ajuns in tara am mers de urgenta la medic. Dupa nopti pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sâmbata, duminica in locuri diferite, schimbarea si de temperatura, toate acestea s-au resimtit. Este foarte solicitant, am si o vârsta, nu mai am 20-30 de ani(...)".

Ionela Prodan, în vârstă de 70 de ani, a fost recent externată din Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, după a fost internată de fiica ei, din cauza unor dureri în piept . Aceasta a primit tratament pentru problemele cardiace pe care le are şi a fost ţinută sub supraveghere, dar acum se află în afara oricărui pericol. Ba chiar a slăbit şi 25 de kilograme.

De asemenea, artista Mirabela Dauer a suferit recent o operaţie de extirpare a unui rinichi în regim de urgenţă, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră. Însă, după intervenţie, s-a vehiculat că Dauer nu ar fi tocmai în apele ei din punct de vedere emoţional. Cântăreaţa a dezminţit îmediat acest lucru.

"ASTA SUNT EU ..." O postare pe care am citit-o azi noapte este una care mi-a plăcut foarte mult şi în care sunt convinsă că ne regăsim fiecare dintre noi într-un un moment al vieţii. Mi-a plăcut și am distribuit-o....Dar, dragii mei asta nu înseamnă că eu sunt singură! Nici pomeneală. Am mulţi oameni în jurul meu... oameni care mi-au fost alături la propriu în această încercare grea, ce-i drept. Da, am ales să mă refac în linişte, pentru că am multe de făcut și îmi doresc ca revenirea mea să fie cât mai rapidă şi apreciez că cei apropiați au înţeles lucrul ăsta şi îmi respectă această dorinţă. Acum odihna şi liniştea sunt extrem de importante. Sunt uimită cât de repede se interpretează lucrurile. Vă repet, sunt bine, atât cât se poate după o intervenție chirurgicală complicată. Mesajul distribuit de mine e superb şi l-am împărtășit cu voi pentru ca mi-a placut. Atât. Nu sunt singură, nu sunt victimă, nu sunt subiectul de telenovelă... Sunt doar în convalescenţă şi vă mulţumesc tuturor pentru gândurile bune", a scris artista pe contul ei oficial de socializare pentru a-şi calma fanii îngrijoraţi.

„Nu s-a putut înlătura doar formaţiunea tumorală, dar nu este cazul unei boli incurabile”, a declarat un apropiat al artistei, care a specificat şi că Mirabela se află încă în spital.

În spital se mai află şi Anda Adam, care a fost programată de urgenţă pentru operaţia la picior, în urma accidentării de la Exatlon.

Vedeta a postat recent o poza de pe patul de spital, însoţită de un mesaj care arată că situaţia dificilă a trecut.

“A trecut momentul dificil, operatia a fost cu succes si iata-ma din nou cu zambetul pe buze...Va imbratisez pe toti si va multumesc pentru toate mesajele de incurajare!!! Iar voi dormi la noapte fara Evelin!”, a scris Anda Adam pe pagina sa de Instagram.