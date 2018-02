"VEDETĂ națională", SCOASĂ LA VÂNZARE pe OLX (FOTO)

Cangurul Rin, devenit vedetă în toată presa din România, a fost scos la vânzare de proprietar, pentru suma de 1.500 de euro.

”Am petrecut multe clipe frumoase alaturi de acest animal deosebit, din cauza timpului pe care ar merita Rin sa i-l acord, am decis sa îl dau. Din pacate nu am timpul necesar sa ii ofer pe cat de mult mi-as dori. Rin v-a pleca la Bucuresti, la o familie minunata, cu doi copii, care cu siguranta se vor bucura de el, la fel cum ma bucur si eu. Multumesc tuturor care au dat like pagini, si tuturor care m-au sutinut in ceea ce priveste gurile rele. In momentul in care Rin ajunge la noul stapan, voi preda si aceasta pagina mai departe, sa il puteti urmari in continuare, si sa ne bucuram de prezenta lui”, a scris Claudiu, proprietarul simpaticului cangur, pe pagina de Facebook ”Rin”.

Gangurul poate fi cumpărat de pe OLX contra sumei de 1.500 de euro, după ce în vara anului trecut apărea în toată presa alături de simpaticul cangur adus din Cehia.