Vestea URIAȘĂ primită de fanii Shakirei, după operația suferită de artistă la corzile vocale (VIDEO)

Shakira a fost nevoită să-şi suspende, la sfârşitul anului trecut, lansarea turneului ”El Dorado”, din cauza unei hemoragii la corzile vocale. S-a operat, iar acum a postat pe Instagram două înregistrări în care cântă, demonstrând astfel că intervenția a fost un succes.

