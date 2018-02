VEȘTI TRISTE despre Marcel Pavel după OPERAȚIE! Fanii îi vor simți LIPSA...

Din cauza problemelor de sănătate Marcel Pavel a fost nevoit să se retragă o perioadă de timp din lumina reflectoarelor și să efectueze o pauză vocală.

Artistul a mers recent la o clinică stomatologică și a fost supus unor intervenții chirurgicale, potrivit wowbiz.ro.

„Sunt în pauză. Am fost supus la două intervenţii de implant dentar. Am crezut că recuperarea este mult mai dificilă, dar m-am înşelat. Am trecut foarte uşor şi mă recuperez destul de bine”, a marturisit artistul.

