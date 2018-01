Adrian Țuțuianu, atac la adresa lui Liviu Dragnea: Probabil era nemulțumit pentru că eram foarte vizibil și apreciat 

Fostul ministru la Apărării, Adrian Țuțuianu, lansează un atac la adresa lui Liviu Dragnea, susținând că liderul PSD este vinovat pentru plecarea sa din minister.

Într-un interviu acordat Columna TV, șeful PSD Dâmbovița a declarat că este de părere că Dragnea era deranjat de popularitatea lui și de aprecierea de care se bucura în cardrul instituției, informează HotNews.

"Probabil că am deranjat pe anumiți colegi, foarte mulți sau unii dintre ei care aveau putere de decizie, inclusiv președintele partidului. Probabil că a avut anumite nemulțumiri față de faptul că eram foarte vizibil, apreciat și de cei cu care lucram în minister, dar și de presa națională, unde n-ați auzit critici la adresa mea legate de minister. Este o etapă, este o școală. În doua luni am făcut un master pe apărare națională și e foarte utilă în conturarea profilului meu de lider politic și de administrație. Este o etapa în care am învățat că în politică nu contează numai munca serioasă, ci uneori contează mai mult să relaționezi cu ceilalți, să aloci mai mult timp relațiilor umane", a declarat Adrian Țuțuianu în interviul citat.