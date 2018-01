Alina Mungiu-Pippidi, despre criza din PSD: "Mai recrutează iarăși serviciile pe ăia cu dosar dacă vine vreun impas și facem un nou UNPR"

Politologul Alina Mungiu-Pippidi analizează într-un editorial criza internă din PSD în încercarea de a răspunde întrebării dacă aşa numitul "partidul bunei guvernări" din aceast conflict.

"Cum cîștigăm noi, partidul bunei guvernări ceva din agitația asta? Și ce cîștigăm? Că am pus sute de pesediști pe liste negre din 2004 în 2016, și nu mi s-a părut în 2016 că văd mare progres, că nu se poate numi progres că marii baroni ca Hrebenciuc, care totuși mai făcea cîte ceva, cumpăra liniște de la unguri și unitate pentru frontul pro-integrare UE, au dispărut, locul lor fiind luat de baroni mai mici, care își fac vacanțele în Maldive, nu pe Coasta de Azur? Sau e progresia Mircea Geoană / Victor Ponta / Liviu Dragnea vreo linie de evoluție care mi-a scăpat mie?", scrie Mungiu-Pippidi în editorial semnat în "România Curată".

Mungiu-Pippidi remarcă faptul că în această opoziţie totală la PSD s-a ajuns ca un personaj-cheie să fie Niculae Bădălău, un personaj care nu se remarcă drept un apărător al justiţiei, ba mai mult are în trecut episoade în care ar fi ameninţat parlamentarii opoziţiei cu bătaie, iar favorit al presei anti-PSD a a ajuns Mihai Tudose, de asemenea un personaj cu un CV cel puţin dubios.

"Favoritul presei anti-PSD este lectorul-conferențiar ratat de la Academia SRI, premierul Tudose, care are marele avantaj că serviciile și Klaus Iohannis l-au lăsat să fie premier, deci e pe lista de persoane acceptabile. Premier din vara trecută, dl Tudose e cel care patronează peste guvernul care trimite mai mult de un milion de oameni în plus la fisc luna asta, cînd deja era coadă, ca să își achite contribuții CAS restante, și așa mai departe. Sigur, cu încă cîteva din astea (chiar nu mai trebuie mult), PSD se scufundă definitiv, deci dacă asta e misiunea încep să văd și eu de ce să-l preferăm. El e cel care guvernează direct și eficiența lui se vede, ca și impactul asupra bunei guvernări. Nu are procente de prezidențiabil, deci nici șanse să ia partidul. Atunci, de ce îl împingem? Numai și numai că îl place SRI?", afirmă politologul.

De aici porneşte întrebarea pusă de Mungiu-Pippidi, şi anume cu ce ar ieşi câştigaţi militanţii pentru bună guvernare dacă în fruntea PSD ajunge unul din cei doi menţionaţi mai sus sau un baron local precum Marian Oprişan.

Mungiu-Pippidi adaugă că sub acest simbol al bunei guvernări am putea ajunge iar într-o situaţie a unui partid al celor recrutaţi de servicii, pe model UNPR, sau să devină "facem mari" personaje de genul Dan Voiculescu sau Gabriel Oprea.

"Sigur, slăbirea liderului și facționalizarea partidului e un cîștig în sine pentru adversarii politici. Mai recrutează iarăși serviciile pe ăia cu dosar dacă vine vreun impas și facem un nou UNPR ca să schimbăm majoritatea fără alegeri. Am mai făcut. A fost buna guvernare avansată că am făcut majorități în 2005 cu partidul lui Voiculescu (dosarul Băneasa a fost temporar suspendat, că aveam nevoie de voturile lor), și în 2008 cu cel al lui Oprea? Cum? I-am făcut mari, ca după aceea să ne muncim, nu glumă, să îi facem mici la loc", scrie Alina Mungiu-Pippidi.

În final, politologul arată că şi PSD s-a produs o schimbare importantă, acest partid renunţând la un comportament dictatorial care chema minerii sau ridica jurnalişti pentru că le aduceau critici.

"Desigur, și cu asta închei, dacă PSD nu ar fi doar un partid corupt, ca și celelate care au fost la guvernare, ci și un partid dictatorial, ar fi obligația noastră a tuturor să ieșim în stradă să-l dăm jos indiferent că alternativa nu e clară. Dar eu care am prins un partid care a adus minerii să îmi distrugă redacția, a vrut să mă bage la închisoare de vreo două ori, a închis pe un tînăr șef la privatizare în 2001 doar pentru vina că a privatizat, de era să moară băiatul ăla (de asta sunt bune drepturile deținuților), l-au umflat pe Mugur Ciuvică cînd difuza calomnii despre Năstase pe Internet (din păcate, cînd ne-am agitat, i-au dat drumul la o soartă mai rea, aceea de vedetă TV…) nu pot să nu remarc ce extraordinar de reținuți și democratici au devenit zilele astea. În afară de cîteva amenzi, nici măcar Fiscul nu vine la televiziuni urmărite la DNA pentru șantaj, dar care vor scăpa că sprijină DNA la greu, deși sunt îngropate în datorii. Toată lumea are dreptul să înjure PSD și pe Dragnea fără nici un risc, și de asta am ajuns așa mulți, cînd eram așa puțini, și tot de asta zgîrie auzul foarte tare cînd criticii PSD de azi, unii distinși intelectuali, se compară cu disidenții dinainte de 1989 (ca Goma, Tudoran, Antonesei, Filipescu), între care nu se numărau, ba chiar cu Soljenițîn și Havel. Partidul # PSD ciumaroșie nu prea are #simțul ridicolului, și de asta preferăm pe al nostru, mai modest, #bunaguvernare", încheie Mungiu-Pippidi.