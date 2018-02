“Am început să SALIVĂM la etichetă!” Ministrul Daea “ALEGE OAIA” declanșează RĂZBOIUL cu producătorii

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi avertizează pe consumatori că a unele produse sunt vândute de etichetă, nu de conținutul lor, iar “noi trebuie să salivăm la produs”.

Daea i-a îndeamnat pe consumatori să fie selectivi cu hrana și să consume produse românești.

Citește și: Ludovic Orban pune GAZ PE FOC. Liderul PNL îi somează pe Dragnea şi Tăriceanu. "Să spună public dacă au promis semnarea unui acord cu Ungaria privind..."Cine e femeia pe care Elena Ceaușescu a urât-o de moarteS-a aflat! Ce a discutat premierul Dăncilă cu ambasadorul Klemm (FOTO)

“Spuneam de un program de a alege tot şi sigur "Alege Oaia", deoarece cu ea am început, dar alegeţi tot ce vă convine. Alegeţi din produsele româneşti! Pentru că am stat în magazine şi pentru că mă duc des în magazine, văd că unele produse sunt vândute de etichetă, nu de conţinutul lor. Din nefericire, am început să salivăm la etichetă. Ceea ce nu e în regulă. Noi trebuie să salivăm la produs. Acest program a fost lansat fără niciun leu de la stat şi va continua tot anul cu sau fără Daea, pentru că este necesar ţării şi vă dau date care confirmă acest lucru. Nu am dat nimic decât dorinţa noastră, sufletul nostru şi efortul formidabil pe care l-au făcut şi îl fac crescătorii de ovine care au dat animalul, l-au dat gratuit, nu cu bani, au dat tot ce au mai bun, au dat tradiţiile lor şi s-au întâlnit cu oamenii, au venit cu fluierele”, a spus ministrul Agriculturii pentru Agerpres.

De asemenea, Daea a vorbit și despre investițiile pe care le are în vedere anul acesta. Printre acestea, sistemul antigrindină.

“Anul acesta vom merge la 65 de puncte de lansare, sunt stabilite punctele respective, şi în viitor, din anul 2019, începem să mobilăm cu alte metode această acţiune de prevenire a căderii grindinei. Ne gândim la două escadrile de avioane care să intre în aceste zone unde ştiinţa descoperă că este un pericol şi să facem faţă, urmând ca până în 2020 să acoperim întreaga ţară. Această acţiune nu va neutraliza ci va acoperi şi culturile din ţară. Este greu să stăpâneşti natura. Nimeni nu are cheia naturii pentru că, dacă am avea-o, am putea fi mai mult decât ce suntem astăzi, dar nu ne propunem şi nici ştiinţa nu îşi propune, pentru că nu poate, cu atât mai mult un ministru, care este angajat zi de zi în munca lui. Nu ne lăsăm la mâna naturii, suntem în cadrul ei, iar agricultura ţării se desfăşoară tot timpul sub zodia riscului”, a mai spus Daea.

Citește și: Dăncilă îi CRITICĂ pe liderii UE: Am să merg la Bruxelles să discut cu preşedintele Comisiei Europene și cu preşedintele Parlamentului European (VIDEO)Reacţia şefei UNJR, după dezvăluirile lui Iorga Moraru. "Doamna procuror să spună public care a fost...""Îl chem pe ministrul Justiției la Guvern!" Dăncilă, PRIMA MĂSURĂ în SCANDALUL momentului (VIDEO)