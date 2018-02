Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la Primăria Capitalei. Ce investiții își propune Municipalitatea în domeniul SĂNĂTĂȚII anul acesta

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă că nu va renunţa la construirea unui spital metropolitan în nordul Capitalei și că Municipalitatea va demara, în 2018, procedurile pentru construcția a două spitalele zonale și 300 de locuințe pentru personalul medical.

Edilul șef al Capitalei, a prezentat vineri, 3 februarie, în cadul unei întâlniri cu presa, la care au participat primarii Daniel Tudorache (sector 1), Mihai Toader (sectorul 2), Robert Negoiță (sector 3) și Gabriel Mutu (sector 6), precum și managerii spitalelor aflate în administrarea Municipalității, strategia de investiții pe anul în curs a Primăriei Municipiului București în domeniul sănătății.

„Așa cum am declarat în repetate rânduri, încă din campania electorală din 2016, sănătatea bucureștenilor și, pe cale de consecință, sistemul sanitar aflat în administrarea Municipalității reprezintă o prioritate pentru mandatul meu de Primar General. Și aceasta nu este o simplă declarație politică, ea se regăsește și în acțiunile pe care le-am întreprins în ultimul an și jumătate, începând de la alocări bugetare conform solicitărilor unităților medicale, mult mai mari decât în anii trecuți – anul acesta am prevăzut suma record de 111 milioane de euro, continuând cu deblocarea unor proiecte importante de investiții și terminând cu demararea, în acest an, a construcției unor noi unități medicale. Putem spune, așadar, că 2018 nu este doar anul Centenarului, ci la București este și anul Sănătății”, a declarat primarul general, Gabriela Firea, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Municipiului București (PMB).

Bugetul municipal pe 2018 prevede alocarea sumei de 325.000 euro necesară pentru demararea procedurilor preliminare (studii de oportunitate, de fezabilitate, documentații de urbanism) pentru construcția unui spital metropolitan cu 1.500 de paturi în zona de nord și a două spitale zonale, cu câte 300 de paturi, în sectoarele 3 și 6.

Gabriela Firea a explicat conceptul Spitalului Metropolitan, care va fi construit pe un teren de aproximativ 10 hectare: „În afara spațiilor medicale propriu-zise, vor exista facilități de cazare pentru rezidenți și cadrele medicale tinere, spații hoteliere pentru pacienți și familiile acestora, creșă, grădiniță pentru copiii personalului medical etc. Spitalul va avea în alcătuire, prioritar, secții destinate unor specialități medicale deficitare la nivelul Capitalei, cum ar fi Terapie Intensivă (ATI), Pneumologie, Oncologie, Hematologie, Radiologie, Chirurgie, Chirurgie Toracică, Mari Arși, Anatomie Patologică”.

În cadrul Spitalului Metropolitan va funcționa un Centru modern de cardiologie, cu secție de chirurgie cardiovasculară pentru protezare valvulară, de revascularizare coronariană, patologie arterială, precum și un Centru complex de oncologie, cu secții de hematologie, pneumologie, gastroenterologie, chirurgie digestivă, toracică și neurochirurgie, laborator de radiologie intervențională și radioterapie, se mai arată în comunicat.

Referitor la spitalele zonale, edilul a explicat: "În momentul de față suntem în faza de identificare a celor mai bune amplasamente, astfel încât cele 2 unități medicale să răspundă cât mai eficient nevoilor locuitorilor din sectoarele 5-6, respectiv 3-4. Ca și la spitalul Metropolitan, sunt luate în calcul accesibilitatea, proximitatea rețelelor de transport public de suprafață și subteran, rețelele de utilități, impactul aspra traficului în zonă etc”.

În urma studiilor de oportunitate, vor fi identificate cele mai potrivite soluții de finanțare a construcției spitalelor zonale, respectiv dacă se vor realiza exclusiv cu bani de la bugetul municipal sau se va lua în considerare și varianta unui parteneriat public-privat. Indiferent de soluțiile de finanțare, aceste spitale vor fi operate ca și spitale de stat, la fel ca toate celelalte unități medicale ale Municipalității, și vor avea contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, menționează Municipalitatea. Recuperarea eventualelor investiții private se va face fie prin rambursări eșalonate de la bugetul municipal, fie prin exploatarea unor servicii conexe (comerț, alimentație publică, cazare etc).

Spitalul Metropolitan va fi finanțat exclusiv din bugetul Municipiului București.

În afară de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii medicale din București, există la nivelul Primăriei Capitalei și al ASSMB o preocupare constantă pentru asigurarea unor condiții cât mai bune pentru personalul medical, cu efecte directe asupra calității serviciilor oferite pacienților, susține PMB.

Gabriela Firea a subliniat că „a fost prevăzută anul acesta în buget, în premieră, o sumă consistentă - 15 milioane euro - pentru achiziționarea de pe piață a unui număr de 300 de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale".

De asemenea, primarul general a precizat faptul că, pe lângă realizarea celor trei noi unități medicale, Primăria Municipiului București a alocat sume importante pentru modernizarea, extinderea, dotarea sau reabilitarea tuturor spitalelor aflate în administrare, principalele obiective de investiții care beneficiază de alocații bugetare în acest an fiind:

1. Extinderea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, proiect pentru finalizarea căruia a fost alocată suma de 7 milioane euro. De asemenea, a fost prevăzută suma necesară pentru întocmirea studiului de fezabilitate necesar pentru reabilitarea și modernizarea clădirii vechi a spitalului, în care va fi amenajat un Centru de excelență în oncologia pediatrică, care va include și facilități de cazare pentru părinții copiilor aflați la tratament.

2. Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie "Foișor", proiect care va fi finalizat în acest an și pentru care a fost alocată suma de 7,5 milioane euro. De asemenea, a fost prevăzută suma de 220.000 euro pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al acestui spital.

3. Reabilitarea blocului operator și a saloanelor ATI și postoperator la Spitalul „Dr. I. Cantacuzino” - 2,7 milioane euro.

4. Construire ambulatoriu și reamenajare pavilioane la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” – 1,5 milioane euro.

5. Se vor face studii pentru încadrarea imobilelor în clasa de risc seismic, atât înainte, cât și după consolidare, pentru un număr de 16 spitale – total: 520.000 euro.

6. Vor fi alocați 680.000 euro pentru demararea lucrărilor de consolidare/reabilitare la primele 2 policlinici („11 Iunie” și „Iancului”) din cele 20 care vor beneficia de astfel de lucrări.

În încheierea alocuțiunii sale, Fabriela Firea s subliniat că „a fost prevăzută în buget o sumă consistentă, de 15,7 milioane euro, pentru dotări cu aparatură medicală de înaltă performanță, în conformitate cu solicitările spitalelor".

La rândul sau, directorul medical al ASSMB, dr. Turkes Ablachim, a subliniat faptul că, de ani de zile, sănătatea se confruntă cu probleme foarte grave: subfinanțare, clădiri vechi, deficit de personal, probleme de salarizare, echipamente medicale insuficiente, lipsa programelor de educație pentru sanitate, și toate acestea în condițiile în care progresele în medicină se petrec cu viteză foarte mare, tehnologia medicală își pierde rapid performanțele, necesitățile pacienților devin din ce în ce mai complexe raportat la gravitatea bolilor, regulile de funcționare a spitalelor sunt din ce în ce mai stricte, specializările medicale s-au diversificat, iar legislația medicală nu mai ține pasul cu noile cerințe.

"Ceea ce dorește să realizeze doamna primar general în domeniul sănătății este cel mai ambițios proiect inițiat vreodată în București. Alături de educarea populației pentru sănătate și inițierea unui plan de măsuri pentru combaterea scăderii natalității, una dintre cele mai importante componente a acestui plan o reprezintă creșterea calității actului medical, astfel încât să putem asigura cele mai bune condiții de tratament pacienților. Astfel, urmărim să renovăm secții, proces care a început deja de anul trecut, să extindem spitalele care suferă de deficite de spațiu, se urmărește reabilitarea și consolidarea unor corpuri de clădire la spitalele „Obregia”, „Victor Babeș”, modernizarea ambulatoriului „Foișor", realizarea de secții noi (oncologie la spitalul Cantacuzino, urologie la Spitalul „Carol Davila”), precum și construirea unui corp suplimentar la spitalul „Malaxa” pentru personalul administrativ cu disponibilizarea de spațiu destinat activității medicale”, a declarat Turkes Ablachim.

Oficialul ASSMB a mai adăugat că anul acesta va fi finalizat un bazin de hidrokinetoterapie la Spitalul „Sf. Luca” și un corp nou de clădire de la Spitalul de Reumatologie I. Stoia. Au fost demarate deja procedurile pentru realizarea Centrului de Excelență pentru Diabet, astfel că în anul 2019 vor putea fi oferite, în regim ambulatoriu, servicii medicale specializate pacienților cu diabet, adulți și copii. Ambulatoriile pentru tuberculoză din subordinea Spitalului „Sf. Ștefan”, care deservesc sectoarele 1, 2 și 3, se vor muta într-un sediu complet renovat și vor beneficia de servicii de radiologie și de tomografie computerizată, precum și de un laborator modern pentru diagnosticul rapid al tuberculozei.