Băsescu a stârnit HOHOTE DE RÂS în Parlament! Cum a descris liderul PMP ”Guvernul Vasilica Viorica Dragnea” (VIDEO)

Aflat la tribuna Parlamentului, Traian Băsescu a vorbit în stilul caracteristic despre cel de-al treilea Guvern PSD-ALDE, pe care l-a numit ”Guvernul Vasilica Viorica Dragnea”.

Fostul președinte a susținut că în noul Executiv sunt doi-trei oameni valoroși, dar și câțiva oameni ”bolnavi, bolnavi”. Băsescu a ținut să se refere în mod special la Valentin Popa, validat pentru funcția de Ministru al Educației, care s-a remarcat prin numeroasele greșeli gramaticale pe care le-a făcut. Referitor la scuzele pe care le-a invocat acesta, Băsescu a susținut că nu a auzit ceva mai ridicol.

Guvernul Dăncilă ”arată ca un guvern de țară subdezvoltată, în care fiecărui tribuleț trebuie să i se dea câte ceva. Dacă mă refer la structura calitativă, putem vedea că sunt doi-trei oameni valoroși. Sunt și câțiva oameni bolnavi, bolnavi, au coloana flexibilă. Și mai e o categorie de oameni care vorbesc cu dificultate limba română. De azi nu-i mai cert pe ungurii care vorbesc stricat limba română, că avem și noi pe unul care taie ”pamblica” și care se plimbă prin comisiile parlamentare spunând că ”pamblică” e un regionalism în Bucovina. Ceva mai ridicol n-am mai auzit... Oricum, ”celălant” ministru care era cu ”genunchele” umflate (Liviu Pop - n.r.) chiar a folosit un regionalism. Ăsta e nivelul Guvernului Vasilica Viorica Dragnea. Mă rog la Dumnezeu pentru o viață cât mai scurtă a acestui guvern...”, a susținut liderul PMP.

