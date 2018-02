Băsescu, ATAC VIRULENT în Parlament: Întâlnirile de la K2 dintre Dragnea, Ponta, Maior, Kovesi și Coldea, nu sunt stat paralel? (VIDEO)

Traian Băsescu a avut o intervenție explozivă, luni, în plenul Parlamentului.

Fostul președinte a declarat, în cadrul dezbaterilor privind raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009, că la acea dată nu exista statul paralel și că Mircea Geoană a pierdut în fața sa din cauza a două motive.

De asemenea, Băsescu a vorbit și despre întâlnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta, George Maior, Laura Codruța Kovesi, Gabriel Oprea și Florian Coldea de la vilele conspirative ale SRI.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.