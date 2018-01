Băsescu: Birchall a reușit să-i facă părul măciucă și lui Rompuy, care era chel ca și mine. Esențial este să tacă (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu nu este deloc entuziasmat de miniștrii care formează Cabinetul Dăncilă. Într-o intervenție pentru B1 TV, liderul PMP a susținut că acesta este cel mai slab guvern pe care l-a avut vreodată România.

Băsescu s-a referit în mod special la Ana Birchall, noul vicepremier pentru parteneriate strategice.

”Am acuzat numărul mare de miniștri: toate tribulețele din PSD au reprezentanți în Guvernul României. Marea problemă e legată de acest capitol: existența unui vicepremier pentru parteneriatele strategice. Asta e pâinea fundamentală a Ministerului de Externe și a președintelui României. Doamna Birchall a mai avut un mare eșec când a fost ministru pentru Relația cu UE. Atunci a reușit să ridice părul în cap, să le facă părul măciucă și la unii ca Jean Claude Juncker, cât păr mai are, sau lui Herman Van Rompuy, care era chel ca și mine. Îi știu CV-ul. Esențial e să tacă și va produce o impresie bună. Marea problemă e când vorbește”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

