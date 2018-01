Băsescu: CCR a dat DREPTATE PARLAMENTULUI, că și magistrații trebuie să răspundă când oameni nevinovați ajung la pușcărie (VIDEO)

Traian Băsescu a lăudat Curtea Constituțională pentru decizia pe care a luat-o marți în legătură cu legea privind statutul magistraților. CCR a decis că legea este parțial neconstituțională și trebuie retrimisă la Parlament, deoarece definițiile pentru ”eroare judiciară”, ”reacredință” și ”gravă neglijență” nu sunt clare și lasă loc interpretărilor.

”Termenii sunt și în Codul Penal. Reaua credință și neglijența sunt și acolo definite la fel de neclar. CCR a luat o decizie foarte bună și, cu această ocazie, va beneficia și Codul Penal de o definiție clară. Unii merg la pușcărie că au exercitat cu reacredintă funcția, dar ăsta e enunțul și atât. Acum se va defini reaua credintă și pentru Codul Penal. Articolul 298 din Codul Penal vorbește despre neglijență în serviciu, care se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. E tot o definiție vagă. Faptul că CCR a întors această lege în Parlament pentru a da o definiție clară e foarte bun.

Ce e extrem de important e că, deși ÎCCJ a cerut și a reclamat ca fiind neconstituțională răspunderea magistraților, CCR a spus că nu e neconstituțional, că și magistrații să răspundă și a cerut definirea celor două concepte. Deci CCR a dat dreptate Parlamentului, că și magistrații trebuie să răspundă când oameni nevinovați ajung în pușcărie”, a declarat liderul PMP, pentru B1 TV.

Băsescu a mai susținut că de reacredință ar putea fi vorba atunci când ”un procuror administrează probe numai în favoarea acuzației și nu vrea să audă probele în favoarea celui pe care îl acuză”.

Fostul președinte a mai spus că, oricum, magistrații au rămas cu multe privilegii și că ”sunt mai ceva ca familia regală”.

