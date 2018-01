Băsescu DĂ DE PĂMÂNT cu Iohannis: A desemnat-o pe teleormăneanca Viorica Vasilica Dăncilă. Oare să fie dragostea de la Grivco de vină?

Traian Băsescu susține, într-o postare pe Facebook, că președintele Klaus Iohannis a ales cea mai comodă soluţie prin desemnarea Vioricăi Dăncilă pentru funcția de premier.

Fostul președinte a susținut din nou că PSD este ”inapt” pentru guvernare și că ar trebui să treacă în opoziție și s-a întrebat retoric dragostea de la Grivco este de vină pentru decizia lui Klaus Iohannis.

”Şi totuşi, este Viorica Vasilica Dăncilă, preferata lui Daddy.

Ce argumente i-am adus la consultări, Preşedintelui Iohannis, pentru a demonstra că partidului lui Daddy, PSD-ul, este INAPT PENTRU GUVERNARE şi trebuie trimis în opoziţie.

România a avut o creștere cu 7 la sută a PIB.

Cu toate acestea măririle de salarii, de ajutoare sociale și de pensii au fost topite în proasta guvernare, iar beneficiarii creşterilor de venituri s-au trezit că azi, la început de 2018 le este mai greu decât înaintea măririlor de salarii, pensii şi ajutoare sociale şi iată de ce:

1. Inflaţia, peste 3 la sută;

2. Deprecierea accelerată a monedei naţionale;

3. Deficit de cont curent, peste 11 miliarde euro la sfarşit noiembrie (cu peste 2 miliarde mai mult fata de anul trecut);

4. Datoria publică a crescut cu peste 2 miliarde euro;

5. A crescut Robor și implicit dobânzile la creditele românilor;

6. Investiţiile din bugetul de stat (autostrăzi, modernizări căi ferate, regularizări de râuri etc), zero în condiţiile în care ţara are nevoie de dezvoltarea infrastructurilor;

7. Absorție zero a fondurilor de coeziune puse la dispoziție de Uniunea Europeană;

8. Preţul la gaze a crescut cu 16 la sută;

9. Preţul benzinei şi motorinei a crescut cu peste 12 la sută;

10. Preţul energiei electrice a crescut cu peste 15 la sută;

11. Alianţa PSD-ALDE incapabilă sa asigure stabilitate guvernamentală (două guverne PSD, debarcate tot de PSD);

12. Guvernul neimplicat în procesele ce au loc la Bruxelles pentru reconfigurarea Uniunii Europene;

În aceste condiții este evident că PSD–ul lui Daddy este incapabil să gestioneze în favoarea românilor chiar și o creştere economică robustă generată de conjuctura economică din Uniunea Europeană.

Plecând de la premisa că PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus Preşedintelui României două nume pentru funcţia de premier: Siegfried Mureşan – europarlamentar, negociator şef al bugetului UE pentru anul 2018 şi purtător de cuvânt al PPE şi Eugen Tomac – deputat, bine conturat ca politician pe idea unionist, fost secretar de stat şi consilier prezidenţial.

Sunt convins că niciodată Parlamentul nu ar fi votat căderea a două guverne şi intrarea în alegeri anticipate.

Din păcate, preşedintele a ales cea mai comodă soluţie pentru domnia sa desemnând-o pe teleormăneanca Viorica Vasilica Dăncilă, spre bucuria lui Daddy.

Oare să fie dragostea de la Grivco de vină?”, a scris Traian Băsescu pe Faceook.

