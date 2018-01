Băsescu, despre revolta lui Dragnea față de SPP: Prostie mai mare n-am văzut... (VIDEO)

Traian Băsescu este de părere că Liviu Dragnea a ajuns să atace Serviciul de Protecție și Pază pentru că este paranoic.

”E o nebunie ce face Dragnea. Aici se vede că Viorica Dăncilă este doar o marionetă”, a spus Băsescu, pentru B1 TV, după ce miniștrii Cabinetului Dăncilă au renunțat la protecția SPP.

Citește și: REVINE OUG13! Ponta: Va fi dată în februarie sau martie, pentru a se rezolva problema personală a lui DragneaCele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretrePonta: Dragnea avea relații privilegiate cu ceea ce numește „statul paralel”

Fostul președinte a mai spus că SPP e singura instituție din România abilitată să protejeze demnitarii. Restul sunt doar niște amatori.

”Prostie mai mare ca asta n-am văzut. Nu știu ce unitate de jandarmi își asumă responsabilitatea protecției prim-ministrului, a primilor doi oameni din stat, a președintelui țării sau a vreunui ministru care-i cere protecție. E o treabă foarte complicată. Să nu creadă cineva că protecție e doar aghiotantul de lângă tine.

Traseul demnitarului e supravegheat, intersecțiile sunt supravegheate, drumul e supravegheat de oameni gata de intervenție în zone în care mașina trebuie să reducă viteza. SPP are și o structură cu care culege informații de la locul în care demnitarul trebuie să ajungă.

Citește și: Băsescu: Dragnea e PSIHOPAT (VIDEO)Băsescu: CCR a dat DREPTATE PARLAMENTULUI, că și magistrații trebuie să răspundă când oameni nevinovați ajung la pușcărie (VIDEO)DOLIU în politica românească! S-a STINS măcinat de o BOALĂ CRUNTĂ

Când SPP e în misiune de protecție, toate structurile de siguranță națională se subordonează și sunt obligate să-i furnizeze informații. E o mașinărie extrem de complicată.

Eu am protecție de la SPP de a doua zi de când am devenit Primar General, din anul 2000. Suntem în 2018. Odată n-am auzit să iasă o informație despre viața mea privată, cum n-am auzit nici despre vreun premier sau vreun președinte. Aici e vorba de paranoia lui Dragnea... Cea mai mare grijă a SPP e ca vreunul să vorbească cu soția, care să spună apoi ceva la coafor”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Băsescu, despre revolta lui Dragnea față de SPP: Prostie mai mare n-am văzut...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.