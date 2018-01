Băsescu: Dragnea e PSIHOPAT (VIDEO)

Traian Băsescu a susținut, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, că Liviu Dragnea este psihopat. Aceasta este explicația pe care a găsit-o liderul PMP pentru războiul pe care șeful PSD i l-a declarat lui Lucian Pahonțu, șeful SPP.

”Dragnea a vrut să știe pe unde este prim-ministrul, pe unde sunt miniștrii, că se întâlneau fără să-i spună. L-a întrebat probabil pe Pahonțu și el n-a vrut să-i spună. Asta a generat nervozitatea excesivă a lui Dragnea. El crede că poate folosi structurile independente de Guvern în interesul nevoii sale de informație. Dragnea e psihopat! Crede că mereu îl lucrează cineva. De aici i se trage părerea că Pahonțu îl lucrează, că n-a vrut să-i spună unde sunt miniștrii. Dar cei de la SPP semnează că nu divulgă secrete”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.

Băsescu: Dragnea e psihopat

