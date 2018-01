Băsescu: Iohannis își PERICLITEAZĂ al doilea mandat. PREMIERUL va fi PURTĂTOR DE CUVÂNT AL DECIZIILOR LUI DADDY din Kiseleff (VIDEO)

Traian Băsescu este de părere că președintele Klaus Iohannis a ales să accepte propunerea de premier a PSD, în persoana Vioricăi Dăncilă, din comoditate și avertizează că aceasta nu va avea nicio autoritate la Palatul Victoria, ci va fi, de fapt purtătoarea de cuvânt a deciziilor luate de Liviu Dragnea la sediul PSD.

Traian Băsescu: Iohannis își periclitează al doilea mandat. Premierul va fi purtător de cuvânt al deciziilor lui Daddy din Kiseleff

Întrebat într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de ce a dat Iohannis atat de ușor guvernarea celor de la PSD, Băsescu a răspuns:

”Nu are nicio justificare din punct de vedere politic. Responsabilitatea era să încerce și o altă soluție politică. Eu vă garantez că toată povestea cu majoritatea ar fi putut fi discutată până la al doilea guvern pe care Iohannis l-ar fi trimis în Parlament. Niciodată, Parlamentul nu ar vota căderea pentru a doua oară a Guvernului.

Strategia ar fi fost nominalizarea unui premier care ar fi căzut în parlament și apoi al doilea premier. Acesta este și motivul explicit pentru care eu i-am făcut președintelui Iohannis două propuneri, să aibă premier și pentru prima nominalizare și pentru a doua. Dânsul ar fi putut să îi cheme și pe liberali să dea un premier. Numirea celui de-al treilea premier în interval de 12 luni nu e nicio garanție, tot neconstituțional va fi condus guvernul. O să-și pună o armată de lachei în guvern, va discuta direct cu miniștri ca și până acum și premierul va fi purtător de cuvânt al deciziilor lui Daddy din Kiseleff”.

De asemenea, întrebat dacă e vorba despre un blat între președinte și PSD, Băsescu a răspuns scurt: ”Aș spune că e comoditate”.

Totodată, fostul președinte susține că șeful statului nu a câștigat nimic prin decizia pe care a luat-o în privința premierului.

”După părerea mea, (nu a câștigat - n.r.) nimic. După părerea mea, cu ușurința cu care a desemnat-o pe doamna de la Teleorman, își periclitează al doilea mandat. Nu exclud posibilitatea ca dacă președintele mergea pe o nominalizare, cădea și mergea cu a doua nominalizare, PSD să nu fi fost eliminat total de la Guvernare, pentru că era foarte posibil ca grupul mare de nemulțumiți de Daddy să vină să susține guvernul. În PSD sunt mulți care imediat ce ar putea, l-ar executa pe Dragnea. Însuși modul de a conduce și partidul, și Guvernul nemulțumește pe mulți din PSD”, a spus fostul președinte.

Traian Băsescu a respins speculațiile potrivit cărora alte persoane ar fi forțat această decizie din anunțată de președinte.

În afară de răutatea cui premierul de la Grivco nu aș vrea să intru în alte speculații.

Să fim serioși, nu s-a băgat nimeni în această nominalizare, a fost opțiunea președintelui. Așa a văzut-o artistul.

Prefer să pun acest non combat pe seama amintirilor legate de Grivco și pe seama comodității proverbiale pe care o are. Nu mai are nicio credibilitate acum tot arsenalul de critici pe care le-a adus PSD-ului în tot anul 2017”, a mai spus Traian Băsescu.