Bătălia pe ministere: De câte voturi are nevoie Executivul Dăncilă ca să fie aprobat de Parlament (VIDEO)

Este o zi decisivă pentru formarea Guvernului. Vineri ar trebui să aflăm atât numele miniştrilor propuşi pentru noul cabinet şi modificările aduse programului de guvernare. Dacă ALDE îşi va păstra aceiaşi oameni în Guvern, PSD va face modificări, informează B1 TV.

Bătălia pe ministere: De câte voturi este nevoie ca Executivul Dăncilă să fie aprobat de Parlament

Citește și: Surse: Eugen Teodorovici, votat în CEx pentru funcția de ministru al FinanțelorCe a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au rămas fără cuvintePSD, din GAFĂ în GAFĂ. După ce Daddy i-a ÎNCURCAT numele, Mircea Geoană îl CONFUNDĂ pe Djuvara cu ...(FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.