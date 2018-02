Blat Dragnea - Iohannis? Dăncilă spune adevărul despre relaţia cu Cotroceniul

Premierul Viorica Dăncilă a avut duminică seară prima ieşire publică pe televiziuni de când a ajuns în fruntea Guvernului României. Într-o intervenţie telefonică atent monitorizată de către Liviu Dragnea, prezent în studio.

Pe acelaşi model pe care l-a avut toată săptămână şi Liviu Dragnea, premierul a avut declaraţii foarte binevoitoare la adresa preşedintelui Iohannis şi s-a arătat în favoarea unei relaţii foarte bune cu acesta.

"Eu am vorbit întotdeauna despre echilibru și faptul că avem nevoie de normalitate în România. Deci relația pe care o voi avea cu domnul președinte Iohannis va fi o relație corectă, transparentă, o relație de care este nevoie în România, pentru că de multe ori am uitat ce însemnă o relație corectă. Faptul că domnul președinte m-a desemnat, respectând majoritatea parlamentară, arată o responsabilitate. Pe proiecte importante pentru țară, pentru români, trebuie o colaborare între președinte, guvern, parlament. O colaborare care nu este bună nu va aduce o plus valoare”, a declarat Viorica Dăncilă la RTV.