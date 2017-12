Călin Popescu Tăriceanu, nemulțumit de legile justiției. Ce vrea liderul Senatului să fie schimbat (VIDEO)

În ziua în care în Senat a votat și ultima lege din pachetul dedicat justiției, Călin Popescu Tăriceanu a ieșit public și a spus că nu este mulțumit de prevederile din acestea dorind ca acestea să fie mult mai dure în anumite privințe.

”E tot ce Parlamentul a putut să facă în condițiile unei presiuni mediatice. Ceea ce s-a reușit să se facă e măcar un minim necesar", a susținut Tăriceanu.

Citește și: Tăriceanu: Iohannis este comunist în fibra lui cea mai puternicăAcord istoric: Republica Moldova se unește cu România. Începând de ...Tăriceanu, atac fără precedent la adresa lui Iohannis: Este comunist în fibra lui (VIDEO)

Întrebat ce ar modifica la aceste legi, președintele Senatului a revenit la clasice sintagme privind statul represiv, dar surprinzător nu a mai pomenit sloganul "statul paralel".

"Dacă aș începe cu o listă a modificărilor mi-ar fi foarte greu. Spre deosebire de foarte mulți pe care îi văd azi că își doresc întărirea statului represiv și nu țin cont de libertatea depreturilor cetățenești, mi-aș fi dorit ca aceste legi să pună mai mult accent pe protejarea acestor drepturi, apararea cetățenilor și diminuarea funcției represive a statului”, a precizat Tăriceanu.

După graba uriașă cu care parlamentarii au lucrat pe legile justiției, Tăriceanu a ținut să precizeze acum că nu e grabă și pe modificările la codurile penale, nefiind în favoarea convocării unei sesiuni extraordinare.

Citește și: Zile întregi a stat ascuns, acum Liviu Dragnea are un mesaj pentru protestatariUn lider PSD îi dă lecţii de corectitudine şi profesionalism unui europarlamentar german„Gavroche de România“ : Ce-a ajuns COPILUL SIMBOL al Revoluției române și cum vede acum situația țării. „Rămânem cu HOȚII şi cu ciurucurile“ (FOTO)

”Nu văd sensul convocării unei sesiuni extraordinare. Proiectele și Directiva europeană are un termen limită aprilie 2018. În timpul sesiunii normale putem aborda aceste lucruri, nu am discutat în coaliție. Dacă vom ajunge la concluzia că trebuie să discutăm, am toată deschiderea", a afirmat liderul ALDE.

Tăriceanu nu e mulțumit de legile justiției: Ce vrea liderul Senatului să fie schimbat

Citește și: Record greu de egalat! 451 de hotărâri, adoptate într-o singură oră, adică una la 8 secundeConsiliul Europei contestă legile Justiției votate de PSD în ParlamentUdrea, LOVITURĂ DURĂ pentru Băsescu. Fostul ministru îi dă dreptate lui Tăriceanu