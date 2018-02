Carmen Dan, reacţie în scandalul DNA. "Constat cu tristeţe că..."

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a reacţionat şi ea în scandalul generat de dezvăluirile fostului deputat Vlad Cosma privind modul în care se "fabricau" probe şi dosare la DNA Ploieşti.

Întrebată dacă a auzit de acuzaţiile vehiculate, Carmen Dan a răspuns: "Nu cred că există cineva din ţara aceasta care să nu fi urmărit tot ce s-a întâmplat. Încă o dată, constat cu tristeţe că nu trăim într-o perioadă de normalitate".

"Este clar că nu este normal să se întâmple ceea ce s-a expus aseară în spaţiul public şi cred că este în responsabilitatea mai multor instituţii să ia decizii şi să îndrepte lucrurile pentru că aşa ceva nu este nici normal, nici acceptabil, iar eu salut iniţiativa şi responsabilizarea Inspecţiei judiciare şi înţeleg că şi CSM a luat poziţie. Sunt deja semnale că lucrurile trebuie neapărat îndreptate pe un făgaş de normalitate", a declarat ministrul de Interne după prezentarea bilanţului IGSU pe anul 2017, potrivit Agerpres.

Duminică seară, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut, într-o emisiune la Antena 3, că şefa DNA a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier: "Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi".

Antena 3 a mai prezentat duminică mai multe înregistrări audio în care erau redate presupuse discuţii dintre procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA, Lucian Onea, cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis în judecată într-un dosar de corupţie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a negat luni informaţiile vehiculate, precizând că nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din instituţia pe care o conduce sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea să ajungă premier.