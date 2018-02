Carmen Dan RUPE TĂCEREA: “Nu am avut NICIUN RĂZBOI cu fostul premier sau cu FOSTUL ȘEF AL POLIȚIEI”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, neagă că ar fi avut divergenţe personale cu fostul premier al României, Mihai Tudose, și cu fostul șef al Poliției Române, Bogdan Despescu.

“Nu este vorba de o dispută personală. Eu nu am niciun război cu nimeni și nici nu am avut în acea perioada un război cu cineva anume, nici cu inspectorul general al Poliției Române de la acel moment, nici cu prim-ministrul al României. Nu am avut decât dorința de a explică niște lucruri pe care eu le-am constatat, de a obține și de a pune la dispoziție și pe masa dialogului niște informații pe care și eu ca ministru le-am obținut foarte greu”, a afirmat ministrul de Interne, potrivit Agerpres.

Citește și: SEBASTIAN GHIŢĂ cere DECAPITĂRI în DNA: “Fac plângere penală! Ar trebui ARESTAŢI!”Cine e femeia pe care Elena Ceaușescu a urât-o de moarteMIHAI CHIRICA, CRITICAT DUR de fostul primar al IAŞIULUI: “Autosuficienţa l-a îngropat politic”

Dan a precizat că a încercat să comunice cu fostul premier, dar că acesta nu a fost receptiv.

“Eu am încercat lucrul acesta în acea perioada, însă nu am simțit că există reciprocitate în comunicare și nu am putut avea o altă abordare decât aceea de a rămâne fermă”, a spus Carmen Dan.