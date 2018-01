Ce face deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa la beţie: "Am făcut roulette rousse la Bangkok cu un revolver"

Nicolae Bacalbaşa a reuşit să se remarce într-an de când este deputat din partea PSD ca una dintre cele mai controversate prezenţe din Parlament, neavând nicio reţinere în multe ocazii din a folosi expresii misogine, jigniri şi chiar înjurături.

Comportamentul acestuia este unul însă cunoscut publicului de pe vremea când era medic la Galaţi, acesta ajungând de mai multe ori viral în mediul online prin felul în care prezenta cazurile cu care se întâlnea când era în gardă.

De asemenea acesta a scris şi o carte în 2013 şi a povestit de mai multe ori public episoade amuzante din viaţa sa, precum cel când la beţie a jucat ruleta rusească în Bangkok.

"Am făcut roulette rousse la Bangkok cu un revolver. Eram beat. Am ajuns medic de navă și m-am încuiat în cabină. Acolo sunt 37 de boli cu transmise sexuală și veneau fetele la vapor.M-a chemat comandantul să stau de vorbă cu polițistul. Și era polițistul care avea legat de brâu un revolver. Nu băusem de trei săptămâni. Și era niște whiskey într-o sticlă foarte bună. Nenorocitul pusese coniac trei stele care era metanol, ce porcării vrei.

Cred că din chestia asta eram jumătatea beat, jumătate intoxicat. Cum eram beat-mort am făcut două chestii grave. M-am luat de Ceaușescu. Apoi m-am gândit dacă este cazul să sar în apă la Bosfor. Mi-am pus și problema asta. Am spus că dacă în primele trei zile nu mă arestează. Și am luat revolverul și am spus că fac ruleta rusească. Polițistul a luat repede cartușele și nu am apucat”, a declarat Nicolae Bacalbașa, conform Libertatea.



