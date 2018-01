Cenușăreasa Vasilica a rămas fără pantofi pe holurile Parlamentului (VIDEO)

Guvernul Dăncilă a obținut luni votul de încredere al Parlamentului. De la tribuna Legislativului, Vasilica Viorica Dăncilă a rostit un luung șir de promisiuni: creșterea salariilor și a pensiilor, investiții, reducerea birocrației, absorbția de fonduri europene, reformarea administrației, 350 de kilometri de austostradă şi 250 de kilometri de cale ferată, contruirea a opt spitale regionale şi a unuia republican şi dotarea acestora cu aparatura de ultimă generaţie. Și lista a continuat.

Cu multă siguranță a rostit Vasilica Dăncilă aceste promisiuni, cele mai recente dintr-un extrem de lung șir de angajamente asumate de politicienii români de-a lungul timpului. Prin urmare, nimeni n-a fost impresionat.

S-au făcut, însă, remarcați pantofii Vasilicăi Dăncilă, care i-au făcut probleme chiar când mergea pe holurile Palatului Parlamentului. Noroc că alături de ea, ca de obicei, se afla Rovana Plumb.

Cenușăreasa Vasilica a rămas fără pantofi pe holurile Parlamentului

