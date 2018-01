Cine minte? Carmen Dan: Ioniță acceptase funcția. Nu am avut nicio discuție cu Tudose despre chestor (VIDEO, FOTO)

Carmen Dan respinge acuzațiile lui Mihai Tudose, potrivit cărora aceasta a mințit în privința disponibilității lui Cătălin Ioniță de a prelua șefia Poliției Române.

Miercuri seară, premierul declarase că a fost mințit de Ministrul de Interne, care i-a spus că Ioniță vrea să ocupă această funcție. Ulterior, a precizat Tudose, a avut o discuție chiar cu Ioniță, care a insistat că nu dorește postul, contrazicând-o astfel pe Carmen Dan.

Joi, în cadrul unei declarații de presă, Dan a negat categoric că a mințit, ba chiar a insistat că în cursul zilei de miercuri nu a avut nicio convorbire cu Mihai Tudose.

Carmen Dan: Ioniță acceptase funcția. Nu am avut nicio discuție cu Tudose despre chestor

Aceasta a și prezentat un raport al lui Cătălin Ioniță prin care el și-a arătat disponibilitatea de a prelua conducerea Poliției Române, raport pe care îl primise înainte de solicita public demiterea lui Bogdan Despescu. Carmen Dan a precizat că Ioniță s-a răzgândit, și i-a comunicat ulterior acest lucru. Ministrul a dat de înțeles că Ioniță nu a mai vrut funcția din cauza campaniei mediatice negative care ar fi pornit împotriva sa.

”Am dovada acceptului exprimat de el pentru ocuparea funcţiei de şef al poliţiei dacă premierul ar fi acceptat propunerea de eliberare din funcţie a lui Despescu. Acest acord a ajuns şi la premier.

Pe de o parte avem documente, pe de alta vorbe. Acordul a fost semnat de Cătălin Ioniţă marţi, înainte ca eu să dau declaraţia publică privind propunerea de demitere a actualului şef al poliţiei. Marţi am avut o discuţie clară cu Ioniţă care a acceptat propunerea. După discuţie a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea.

Marţi seară au urmat apoi atacuri virulente în spaţiul public la adresa familiei şi a activităţii sale profesionale. Miercuri dimineaţă, la 6.27, am primit un mesaj telefonic de la Ioniţă în care solicita să se prezinte la minister pentru discuţie. Înainte de a pleca la şedinţa de Guvern mi-a raportat că are reţineri să meargă mai departe. Am stabilit să aşteptăm decizia premierului privind propunerea de schimbare a lui Despescu.

A urmat apoi ieşirea premierului Tudose care a anunţat că nu-l va schimba din funcţie pe chestorul Despescu. După şedinţa de Guvern mi-a cerut să avem o dicuţie în biroul dânsului. Nu m-a întrebat nicio clipă despre chestorul Ioniţă. Miercuri, nu am avut nicio discuţie cu premierul referitoare la Ioniţă, iar de la MAI nu a plecat niciun comunicat oficial referitor la acesta.

Dacă premierul avea dubii referitor la persoana propusă de mine putea să le clarifice pe loc. Nu ştiu eu ce s-a întâmplat cu chestorul Ioniţă în aceste două zile. Sunt chestiuni pe plan personal şi el le poate explica.

Nu ştiu ce răspuns se aştepta să primească premierul în discuţia telefonică după ce, cu două ore înainte anunţa că nu îl schimbă pe şeful Poliţiei. Cum ar fi putut să răspundă că doreşte să ocupe o funcţie care nu mai era disponibilă?

De aceea, pot să înţeleg această dublă poziţionare sub presiune a chestorului Ioniţă, dar de aici şi până să fiu eu acuzată de minciună e o cale lungă”, a declarat Carmen Dan.