Cine minte să îşi dea demisia din Parlament şi să se retragă din politică: Scandal monstru cu acuzaţii grave între Liviu Dragnea şi Victor Ponta

Foştii aliaţi din PSD-ul anilor 2012-2015, Liviu Dragnea şi Victor Ponta au ajuns într-un război total. Ultima bătălie a declaraţiilor a avut loc chiar duminică seară când Liviu Dragnea a revenit cu acuzaţia că fostul premier s-a dus la DNA pentru a îl turna în dosarul Tel Drum.

"Turnătorii din dosar îi știu. Sova, Ponta, Nițulescu. Am auzit că unii se tot alintă. 'Să-mi ceară scuze, că eu nu am spus...", a declarat Dragnea la RTV. Întrebat dacă a văzut denunțurile, Dragnea a răspuns: "Bineînțeles".

În urma acestei declaraţii publice făcute de preşedintele PSD, Victor Ponta a avut o reacţie extrem de dură acuzându-l de minciună şi i-a lăsat o provocare: dacă va reuşi să demonstreze că l-a turnat atunci el se retrage din politică, iar dacă nu, atunci Liviu Dragnea să se retragă.

"Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani! Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut!

Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest lucru ! Oamenii merita sa stie adevarul.

Ii propun public sa procedam dupa cum urmeaza : el daca aduce o copie dupa denuntul (pretins) al meu in aceeasi zi imi dau demisia din Parlament si nu voi mai face politica / daca insa ii aduc eu un document oficial care sa ateste inca o data ca sunt un simplu martor ( ca si Teodorovici, Grindeanu, etc) si nu am depus niciodata vreun denunt penal contra lui atunci isi da el demisia din Parlament si din

PSD!! Simplu si clar - hai mai Dragnea Mincinosule, ai curaj?

Ps - eu voi face maine cerere oficiala catre DNA sa imi comunice calitatea procesuala in acel dosar (denuntator sau martor)! Dragnea Mincinosul fiind inculpat poate maine sa ceara o copie a declaratiei mele si sa o faca public ( am inteles ca nu are bani sa copieze - ii platesc eu fotocopie de 5 pagini)!", a scris Victor Ponta, pe Facebook.