Comisia pentru controlul SRI, anunţ de ULTIMĂ ORĂ în scandalul dezvăluirilor procuroarei Moraru Iorga

Scandalul generat de dezvăluirile procuroarei Mihaiela Moraru Iorga, care a susţinut duminică seară, într-o emisiune televizată, că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier, ia amploare.

Luni, preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii Serviciului Român de Informaţii (SRI), Claudiu Manda, a afirmat că membrii Comisiei vor analiza dacă "domnul Dragoş", invocat în emisiunea de la Antena 3 de Moraru Iorga, are legătură cu SRI.

"Dacă vorbim de practicile procurorilor, nu este de competenţa Comisiei, doar dacă ar fi vorba de ofiţeri SRI. Singurul care are oarecum legătură cu Comisia, din ce am văzut aseară, este domnul Dragoş. Şi să vedem cine este domnul Dragoş, dacă este de la SRI şi cum a fost această colaborare. Concret, atât pot sa spun", a spus Manda, la Senat, potrivit Agerpres.

Oficialul a mai susţinut că lupta anticorupţie "începe să fie decredibilizată" prin activităţile unor procurori.

"Eu cred că suntem într-o situaţie în care lupta anticorupţie începe să fie decredibilizată prin activităţile acestor procurori. Cred, de altfel, ca ministrul Justiţiei ar trebui, cumva, sa sesizeze Inspecţia Judiciară sau să se autosesizeze să vedem dacă cele spuse acolo, probate aşa cum sunt, sunt autentice şi lucrurile s-au desfăşurat aşa, ar fi un lucru foarte grav", a precizat Claudiu Manda.

Duminică seară, fosta procuroare DNA Moraru Iorga a povestit: "Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.

Antena 3 a mai prezentat duminică mai multe înregistrări audio în care erau redate presupuse discuţii dintre procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA, Lucian Onea, cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis în judecată într-un dosar de corupţie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a negat luni informaţiile vehiculate, precizând că nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din instituţia pe care o conduce sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea să ajungă premier.