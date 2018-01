Contre între Liviu Dragnea și numărul doi în PSD după demisia Doinei Pană

Demisia Doinei Pană de la conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor agită apele în PSD. Astfel, după ce Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat miercuri că este posibil ca Ministerul Apelor și Pădurilor să treacă la portofoliul Mediului, dar că o astfel de decizie se va lua într-o ședință a conducerii care încă nu a fost convocată, Liviu Dragnea a anunțat că ședința Comitetului Executiv va avea loc în următoarele zile.

"Da, e foarte adevărat că doamna Pană are probleme de sănătate. Doamna ministru Pană a tot ţinut, dar noi am rugat-o să rămână. A avut probleme şi noi am rugat-o să rămână, să rămână ca să încheiem bugetul şi tot, a făcut nişte eforturi foarte mari, are probleme de sănătate. În mod normal, pentru înlocuirea sa ar trebui întrunit CEx-ul PSD, dar ţinând cont că domnul preşedinte Dragnea a anunţat o restructurare a Guvernului înainte, în 2017, probabil va discuta cu premierul şi cu forurile competente din partid vizavi de ceea ce doresc şi cum dorim să arate noul Guvern. Din ce înţeleg eu, un Guvern mai suplu, cu ministere mai puţine. E posibil ca acest minister să treacă la Mediu (Ministerul Mediului - n.r.). Deocamdată nu am discutat (despre convocarea CEx - n.r.), abia astăzi a început munca", a declarat Bădălău, pentru Agerpres.

Citește și: Premierul ar urma să le ceară demisia miniștrilor Sănătății și Educației: Se anunță remanieri importante în Guvernul TudoseMiaela e prostituată pe centură. Câți bani a luat în noaptea de RevelionCine au fost cei mai mitocani politicieni în 2017

Reacția liderului PSD nu s-a lăsat așteptată, Liviu Dragnea anunțând convocarea Comitetului Executiv.

”Îi mulțumesc doamnei ministru Doina Pană pentru activitatea deosebită depusă în Guvernul României!

#RadarulPădurilor, Codul #silvic, diminuarea defirișărilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fără implicarea doamnei ministru!.

Citește și: Liviu Pleșoianu, atac DUR la adresa ambasadorului SUA în RomâniaPrima reacție după DEMISIA ministrului Doina Pană: "Am avut o discuție..."Încă o lege de importanță majoră, promulgată de Iohannis

Propunerea pentru noul ministru va fi stabilită în cadrul Cex care va fi convocat zilele următoare”, a scris", a scris liderul PSD, pe pagina sa de Facebook.