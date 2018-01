Cu cine a avut DRAGNEA o ÎNTÂLNIRE foarte INTERESANTĂ! După SCANDALUL din POLITICĂ, ȘEFUL PSD ...

Într-un context politic conflictual și fără precedent într-o țară membră a Uniunii Europene, Liviu Dragnea anunță pe Facebook că a avut o “întâlnire foarte interesantă”.

Șeful PSD transmite că s-a întâlnit cu David Harris, președintele American Jewish Committee, cu care a discutat despre o intensificare a dialogului transatlantic între România și SUA.

Citește și: Tudor Chirilă: Dragnea și PSD au reușit performanța de a reduce la zero semnificația și conținutul funcției de prim-ministru în RomâniaDe ce a murit starleta porno Olivia Nova. Șocant de la ce i s-a tras sfârșitulPrimarul din Giurgiu declară RĂZBOI șpăgii. Ce i-a SFĂTUIT pe locuitori

"Am avut astăzi o întâlnire foarte interesantă cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee.

Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, că reprezentanții comunităților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ României în ceea ce privește combaterea oricărei forme de antisemitism, xenofobie sau #discriminare. Domnul Harris a fost de asemenea plăcut impresionat de colaborarea dintre autoritățile române și organizațiile evreiești în realizarea proiectului Muzeului Holocaustului din #România.

Am discutat însă și despre Parteneriatul Strategic dintre România și #SUA, iar în acest context ne-am propus să intensificăm dialogul transatlantic. În opinia mea, a fost o întâlnire bună pentru România!", spune Liviu Dragnea.