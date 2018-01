”Cu un ministru care minte nu mai pot lucra” Tudose: Carmen Dan a spus că e dispusă să-și dea demisia. Cred că, dacă va fi lăsată, va renunța la funcție

Mihai Tudose a declarat că nu mai poate să lucreze cu un ministru care l-a mințit. Premierul a povestit că Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a mințit în momentul în care i-a comunicat faptul că Ioniță Cătălin, propunerea ei pentru șefia Poliției Române, este dispus să accepte această funcție. Tudose a precizat că a vorbit la telefon cu Ioniță, care a insistat că nu acceptă funcția, contrazicând astfel ce spusese Dan anterior.

Întrebat, la Antena 3, dacă asta înseamnă că solicită demisia lui Carmen Dan, Tudose a răspuns că Dan i-a transmis că este dispusă să-și dea demisia.

