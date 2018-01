CUTREMUR PE SCENA POLITICĂ din România! „Constat LIPSA de demnitate a colegilor ADULATORI ai lui Dragnea! ÎMI ASUM CE ZIC! #rezist"

Tensiuni în PSD! Un lider al partidului lansează un atac la adresa lui Liviu Dragnea, dar și a colegilor care sunt obedienți față de acesta.

Vicepreședintele TSD Timiș, Alexandru Bociu, îi acuză social-democrații din conducerea centrală de “lipsa de demnitate si onoare”.

Atacul virulent al acestuia a pornit de la nominalizarea Vioricăi Dăncilă în funcția de premier al României.

“Urmaresc, nu cu mare surprindere, cum multi colegi din PSD se inghesuie sa laude noua nominalizare pentru functia de premier”, scrie Bociu pe Facebook.

"Urmaresc, nu cu mare surprindere, cum multi colegi din PSD se inghesuie sa laude noua nominalizare pentru functia de premier", scrie Bociu pe Facebook.

"Eu vad lucrurile diferit: PSD a cazut in sfera derizoriului! Cu toate acestea eu nu il vad pe Dragnea vinovat. Ii vad vinovati pe toti colegii adulatori si docili, care cu o obedienta iesita din comun urmeaza toate indicatiile sefului si chiar mai mult: lauda noua isprava a sefului. Imi pare rau sa constat lipsa de demnitate si onoare a conducerii centrale a PSD dar si a multor colegi din Timis", adaugă el.

Vicepreședintele social-democraților din Timiș precizează că își asumă ceea ce posteză, “cu riscul de a fi sunat cu indicatiile de a sterge postarea.....voi sterge numerele celor ce ma vor suna!”

“Postarea ramane pentru ca reprezinta ceea ce eu cred, iar eu am ramas un om fidel credintelor si idealurilor mele”subliniază acesta.

“Din pacate PSD-ul de astazi s-a indepartat foarte tare de valorile in care eu cred. Asadar de astazi voi incepe sa #rezist, dar in cadrul PSD. Rezist pana cand lucrurile vor reveni la normal, pana cand mai multi colegi vor gasi calea si taria de a vorbi si de a actiona sub imperiul valorilor social-democrate europene moderne! Am zis!”, conchide Alexandru Bociu.

