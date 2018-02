Daddy ”păcălește lumea”. Ponta: Dragnea n-o să dea nici amnistie, nici grațiere. Doar se va salva pe el (VIDEO)

Victor Ponta este de părere că Justiția nu se va prăbuși, ci pur și simplu Liviu Dragnea va scăpa basma curată. Și asta pentru că, în ciuda faptului că pozează în apărător al tuturor, Liviu Dragnea nu va da nici vreo amnistie, nici vreo grațiere. Doar va avea grijă să existe prag la abuzul în serviciu, ca să-și rezolve strict problema lui.

”Dragnea nu moare de grija celorlalți. Spune că-i apără și că le dă amnistie și grațiere, dar nu cred că le va da. Guvernul cred că va da prag la abuzul în serviciu, care-l privește strict pe Dragnea, dar nu-l va ajuta nici pe Arsene (șef CJ Neamț, acum în arest preventiv), nici pe alții.

Sistemul și acesta mai represiv lui Dragnea nu-i displace decât dacă-l vizează pe el. El nu vrea să îndrepte vreun abuz, ci doar să rezolve o problemă strict a domniei sale. Nu se prăbușește Justiția, doar că nu-l va prinde pe Dragnea”, a susținut Ponta, pentru B1 TV.

Fostul premier a mai afirmat că Dragnea ”păcălește lumea”.



Ponta: Dragnea n-o să dea nici amnistie, nici grațiere. Doar se va salva pe el

