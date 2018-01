Dan Barna, după consultările de la Cotroceni: USR susține nominalizarea unui premier non-PSD (VIDEO)

Liderul USR, Dan Barna, a declarat miercuri, după consultările avute la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, că formațiunea pe care o conduce susține ideea unui premier care să nu facă parte din PSD.

Dan Barna, după consultările de la Cotroceni: USR susține nominalizarea unui premier non-PSD

Citește și: Adrian Năstase iese la rampă: Mesajul incendiar care va produce REVOLUȚIE în PSDSimona Halep are în garaj 5 mașini de lux! Vezi ce bolizi conduce tenismenaCine este Viorica Dăncilă, prima femeie premier al României: Detalii din trecutul viitoarei șefe a Guvernului

“Noi am accentuat faptul că soluţia decentă pe care România o are în faţă este aceea a alegerilor anticipate. Este însă dificil de ajuns acolo şi de aceea primul pas ar fi nominalizarea unui premier non-PSD, pentru că menţinerea actualei paradigme în care am trăit de un an de zile nu face decât să deschidă pariuri pentru când va fi următoarea criză. (...) Preşedintele ne-a dat de înţeles că analizează în continuare toate opţiunile posibile, dar am fost de acord că ajungerea la anticipate este destul de dificilă. (…) Decizia USR este aceea de a susţine un astfel de Guvern, fără a propune eventuali miniştri într-o astfel de majoritate”, declarat Dan Barna.

Întrebat de ce reprezentanții opoziției nu au propus un premier, liderul USR a răspuns: „În primul rând, durata pentru ca opoziţia să poată propune grupat un premier, ar necesita nişte consultări care ar trebui să dureze. A fost unul dintre elementele pe care le-am şi invocat în discuţia cu preşedintele. Am înţeles mesajul legitim al domniei sale de a soluţiona cât mai repede criza şi din perspectiva aceasta îi lăsăm libertatea preşedintelui să decidă un eventual premier non-PSD”.