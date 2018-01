Liviu Dragnea a întrerupt o ședință la PSD ca să vadă Suleyman Magnificul, își amintește europarlamentarul PSD Cătălin Ivan. Acesta a susținut că atunci au râs, dar acum gestul lui Dragnea a căpătat o altă simbolistică.

Ivan a mai spus că indiferența manifestată de social-democrați față de atitudinea lui Dragnea reprezință un motiv pentru care acesta a ajuns acum să controleze partidul și aproape toate instituțiile importante ale statului.

Europarlamentarul a mai transmis că ”Suleyman Magnificul” ar trebui interzis deoarece, pe fondul lipsei de cultură, poate crea monștri.

”Recunosc ca nu l-am privit niciodata cu atentie pe Liviu Dragnea. Am considerat ca am multe alte lucruri mai importante de facut decat sa-l analizez, sa incerc sa inteleg ce urmareste, sa-i anticipez planurile. Aceasta indiferenta a tuturor, mai ales a liderilor importanti ai partidului, ne costa acum foarte scump. A stiut sa se faca util, sa isi faca loc discret, cu rabdare, sa exploateze slabiciunile celor din jur ... si am ajuns aici, cu el controland aproape toate institutiile importante ale statului.

Ne-am amuzat cand a suspendat o sedinta la partid ca sa vada Suleiman Magnificul. Vazandu-i insa evolutia, acel moment capata o simbolistica noua. Dupa criza Sheidehh a urmat criza Plumb si Sheidehh, apoi criza Carmen Dan si acum catastrofa Dancila.

Concluzia este ca filmul Suleiman Magnificul ar trebui interzis pentru ca, pe fondul lipsei de cultura, poate crea monstri”, a scris Cătălin Ivan, pe Facebook.