Dragnea, CRIZĂ DE NERVI după întrebările despre Tel Drum: E atât de DISPERAT DNA, încât... (VIDEO)

Liviu Dragnea și-a ieșit din fire când jurnaliștii l-au întrebat despre noile tranzacții suspecte în care este implicată firma Tel Drum. RISE Project a scris joi că Ştefan Valentin Dragnea, fiul şefului PSD, preia patrimoniul de lux al companiei, iar procedurile ar fi început înainte că Tel Drum să ceară intrarea în insolvenţă.

Dragnea a susținut că nu știe nimic despre aceste tranzacții și, la insistențele jurnaliștilor, a început să atace DNA.

”Nu știu de achiziție. De ce trebuia să-mi comunice mie (Ștefan Dragnea)? DNA se pregătește să intre și în familie? Uite nu-mi cere sfaturi, nu e nici director, nici administrator, nu are nicio funcție executivă. Dar de ce mă întrebați pe mine? Eu înțeleg că o firmă a făcut achiziții de la o altă firmă, nu fiul meu. Și eu nu am nicio legătură cu Tel Drum”, a declarat liderul social-democraților.

La insistențele jurnaliștilor, Dragnea a răbufnit: ”e atât de disperat DNA, că vă pune să puneți întrebările astea? Are nevoie de alte informații? Poate să mă cheme... Nu dă DNA tot felul de informații pe surse? Luați-le de acolo?”.

