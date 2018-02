Dragnea, declarație HALUCINANTĂ. E prea sărac? “Am cerut copie electronică pentru dosarul de la DNA, cea scrisă mă costă 100.000 lei”

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns să se plângă de… costurile prea mari generate de dosarul de la Direcția Națională Anticorupție (DNA).

El susţine că a depus o plângere la DNA pe motiv că procurorii au refuzat să îi pună la dispoziţie o copie în format electronic a dosarului în care este anchetat.

Potrivit acestuia, procurorii îi pun la dispoziţie documentele doar pe suport de hârtie, iar cheltuielile pentru multiplicarea lor sunt mult mai mari în raport cu veniturile sale.

Dragnea a afirmat, la România TV, că multiplicarea acestor documente ar costa peste 100.000 de lei, în condițiile în care singurul său venit este indemnizaţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

"Noi am depus o plângere la DNA zilele trecute, săptămâna trecută, pentru că eu, practic, nu pot să am acces la dosar. Să vă spun de ce! Şi nu numai la mine e problema asta. Practica, din câte ştiu, la parchet în general este că, atâta timp cât dosarele sunt scanate, sunt pe un suport electronic, îţi dă un CD, un stick sau mai multe, pe care le plăteşti, care au costuri mici. Am făcut solicitarea de la început şi, din câte am înţeles, nu numai eu, ci toţi cei care suntem chemaţi pe acolo, să ne pună la dispoziţie dosarul în formă electronică. S-a refuzat şi au zis că numai în formă scrisă, care durează foarte mult şi care costă foarte mult. Eu ca să iau toate zecile sau vreo sută şi ceva, nu ştiu câte bibliorafturi sunt. Nu ştiu câte mă privesc pe mine, dar trebuie să le iau pe toate că nu ştiu ce-o fi pe acolo. Nu ştiu ce alţi denunţători mincinoşi mai apar. Ca să iau o copie scrisă, în formă scrisă, pe hârtie, mă costă peste un miliard de lei (100.000 de lei - n.r.) şi vă mai spun ceva: cei care gestionează dosarul sunt cei care mi-au cerut şi mi-au pus sechestru. Singurul venit pe care îl am este indemnizaţia de la Parlament. Nici aia întreagă, două treimi", a declarat liderul PSD, potrivit Agerpres.

