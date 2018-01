Dragnea, ironic după discursul lui Iohannis: Nu putea să rateze momentul...

Liderul PSD și-a manifestat speranța ca președintele României să devină mult mai conștient și mai informat. Reacția lui Liviu Dragnea vine după ce Klaus Iohannis a susținut un discurs tranșant, după depunerea jurământului de către membrii noului Cabinet, în care a acuzat PSD și ALDE că nu au respectat promisiunile din campania electorală, ba chiar, prin țopăiala lor guvernamentală, au adus România într-o stare de degringoladă accentuată. (Detalii AICI)

"Nu putea să rateze momentul. Asta cu ţopăiala este expresia lui consacrată”, a declarat Liviu Dragnea, pentru Antena 3.

Citește și: Liviu Dragnea: Eu n-am furat nimic! Dragnea a DEZVĂLUIT TOTUL! Motivul BOMBĂ pentru schimbarea Guvernului

Acesta a ținut să precizeze că realitatea este alta decât cum a prezentat-o președintele.

”Pentru noi a contat foarte mult că preşedintele a acceptat propunerea noastră de premier. Nu am discutat despre suspendare, nici eu, nici domnul Tăriceanu. Am respins această idee. Nici vorbă de suspendare. Eu tot sper ca preşedintele Iohannis să fie mult mai conştient şi să înceapă să aibă acces la mai multe informaţii decât are acum la ceea ce s-a întâmplat în trecut şi la remanenţele care continuă. E şeful statului, nu se poate deroba. Nu poate să spună că nu a ştiut, nu e treaba mea. Trebuie să se implice, dacă va fi cazul", a continuat Dragnea.