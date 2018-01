DRAGNEA nu contenește cu LAUDELE la adresa lui IOHANNIS. Ce a înțeles șeful PSD din AVERTISMENTUL lui Juncker

Liviu Dragnea nu a contenit să-l laude pe președintele Klaus Iohannis, după conferința de presă susținută de acesta cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Șeful PSD nu s-a referit deloc la avertismentul dur dat de Juncker la adresa Bucureștiului, în legătură cu Legile Justiției (Detalii AICI), ba chiar a înțeles că toată lumea gândește la fel! Și, din nou, Dragnea l-a mai lăudat o dată pe Iohannis.

”Am apreciat foarte mult ce a spus președintele Iohannis. Am același punct de vedere și Jean Claude Juncker. A spus, poate cu alte cuvinte, același lucru. Legile Justiției vor fi puse în acord cu deciziile CCR. Susțin același punct de vedere, că asta e o problemă ce ține de România și e bine s-o rezolvăm aici și n-avem de ce să nu găsim puncte de vedere comune, pentru ca independența Justiției să nu fie afectată. Nu văd de ce am avea puncte de vedere diferite”, a declarat Dragnea.

Referitor la faptul că Juncker a avertizat că Legile Justiției nu trebuie să rămână în forma adoptată de Parlament, Dragnea a susținut că acest lucru nu se va întâmpla tocmai pentru că judecătorii CCR deja au trimis două dintre ele pentru modificare în Parlament.

”Legile Justiției nu mai rămân în forma adoptată, căci vor fi adoptate în acord cu deciziile CCR, dar revin iar la declarația lui Iohannis, care a spus că va face tot ce e posibil, și noi de altfel, ca închiderea MCV și intrarea în Schingen să nu fie afectate. Insistăm pe discuții punctuale, pe articole care, să zicem, că ar putea afecta independența Justiției, pe care noi nu le-am observat”, a continuat Dragnea.

Întrebat de ce aceste cuvinte atât de binevoitoare la adresa președintelui României, șeful SPD a răspuns: ”oricând președintele României are o declarație, luare de poziție, atitudine cu care eu sunt de acord, n-am avut și n-o să am o altă poziție (decât binevoitoare). Altfel, o să-mi exprim părerea fără nicio ezitare”.

