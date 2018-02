”Dragnea putea să-și aleagă colaboratorii din foști pușcăriași, că asta înseamnă experiență, nu? Vâlcov are experiența furturilor și e un mare corupt. Haosul din economie vine de la el”

Haosul de acum din economie este opera lui Darius Vâlcov, omul de bază al lui Liviu Dragnea, care tocmai a fost condamnat la închisoare, a susținut Stelian Tănase, pentru B1 TV.

Stelian Tănase a explicat de ce consideră că Darius Vâlcov are un destin spectaculos: ”A fost prins în acest dosar - cred că s-ar putea să ia mai mult dacă face recurs, dispare, are diverse probleme - era ministru atunci și mi s-a părut că are mintea iute, dar avea ordin să nu miște un deget, ca să-l vedem apoi eminență cenușie a PSD, autor al programului de guvernare, care ne dă atâtea bătăi de cap. E un destin spectaculos!”.

Citește și: Se anunță vremuri...GRELE la Parlament! Deputații cumpără HÂRTIE IGIENICĂ de ZECI DE MII DE LEIBrigitte Sfăt DIVORȚEAZĂ de Ilie Năstase! Cu ce vrea să rămână după separareS-A TERMINAT! Dumitru ILIESCU îl face praf pe DRAGNEA! „Se simte mai bine PROTEJAT de INTERLOPI! Va PIERDE șefia PSD”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.