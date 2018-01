Dragnea REACȚIONEAZĂ la SCANDALUL momentului: O DECIZIE pe care o salut

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că salută decizia membrilor Guvernului de a renunţa la Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP).

"Am văzut astăzi o decizie importantă a membrilor Cabinetului. Nici eu nu am nimic cu ofiţerii SPP, nici cu instituţia în sine. Eu, de exemplu, nu am SPP de când am venit la Cameră, merg cu maşina partidului, dar asta nu înseamnă că vreun ministru din cele două Guverne renunţă la SPP”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

El a subliniat că la baza acestei opțiuni nu se află o decizie politică de a renunţa la SPP.

“A fost o decizie a premierului şi a membrilor Cabinetului pe care eu o salut", a spus Dragnea după şedinţa grupului senatorilor PSD. Întrebat de ce anume îl acuză pe Pahonţu, Dragnea a răspuns: "Cred că sunt alţii care o să vorbească".

Citește și: Politologul Radu Golban: România reînființează o GRUPARE NAZISTĂ și deschide calea revizuirii tratatelor de pace de după al Doilea Război Mondial„Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”Ohanesian: Dragnea a aflat că SPP scoate informații din clădirea Guvernului. Ele ajungeau la DNA (VIDEO)