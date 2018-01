Dragnea şi Tăriceanu, SCRISOARE DESCHISĂ către preşedintele IOHANNIS: Ce îi CER liderii PSD-ALDE (VIDEO)

Preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului şi în acelaşi timp lideri ai coaliţiei guvernamentale PSD-ALDE, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, i-au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis.

În scrisoare adresată lui Iohannis, cei doi îi amintesc şefului statului procedurile parlamentare ce vor fi aplicate după audierea şi avizarea miniştrilor în comisii şi îi pun în faţă acestuia majoritatea pe care PSD şi ALDE o deţine în Parlament.

Scrisoarea vine în contextul în care al treilea guvern al PSD-ALDE va primi luni votul de investitură în plenul reunit al Parlamentului, iar Dragnea şi Tăriceanu doresc ca ceremonia de investitură de la Palatul Cotroceni să fie programată în aceeaşi zi.

Administraţia Prezidenţială a confirmat primirea scrisorii celor doi lideri ai coaliţiei guvernamentale şi a precizat că preşedintele Iohannis va furniza un răspuns după votul din plen.

Dragnea şi Tăriceanu, scrisoare deschisă către preşedintele Iohannis: Ce îi cer liderii PSD-ALDE

