Dragnea TUNĂ ȘI FULGERĂ la adresa Comisiei Europene: Cum e posibil să transmită informaţii false?

Liderul PSD, Liviu Dragnea, reacționează încă o dată la adresa autorităților de la Bruxelles după criticile acestora privind modificarea legilor justiției.

Potrivit acestuia, o serie de informaţii false, în special în ceea ce priveşte legile justiţiei, pleacă atât de la Bruxelles, cât şi din România, chiar Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti furnizând astfel de "minciuni".

"Am auzit şi discuţia asta, că unii vorbesc pe la Washington sau Bruxelles că de fapt sunt anti-NATO, antieuropean şi sunt filorus. Nu vorbesc despre Rusia, dar 2% din PIB este angajamentul meu din campania electorală, al meu şi al PSD. Şi am insistat, am întors bugetul când m-am întors cu Sorin Grindeanu din Washington, pentru că puseseră 1,5%. Şi am pus 2%. Tot ceea ce s-a discutat pentru industria de apărare şi creşterea industriei de apărare româneşti, dar şi parteneriate strategice atât cu SUA, cât şi cu celelalte ţări din Europa care vor continua anul ăsta, au fost stabilite, decise în coaliţie şi puse în aplicare de Guvern. Nu există niciun fel de măsură, de acţiune, de gest din partea mea sau a d-lui Tăriceanu împotriva unor valori europene sau împotriva relaţiilor cu NATO", a declarat luni seara Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

De asemenea, întrebat cum îşi explică poziţia lui Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Executivului european, cu privire la legile justiţiei, liderul PSD a răspuns: "Picătură cu picătură".

"Minciună dusă picătură cu picătură şi de aici, din ţară şi de la Bruxelles şi de către europarlamentari, dar şi de către funcţionari de acolo. Îi spun d-lui comisar, îi spune d-lui director general şi se creează aşa, o reţea. Cum e posibil ca Delegaţia Comisiei Europene din România să transmită informaţii false? Transmise la toţi comisarii europeni. Din declaraţiile recente ale noului premier - şi asta era cu o zi înainte de 24 ianuarie, doamna Dăncilă nu făcuse niciun fel de declaraţii - a evitat presa Viorica Dăncilă - rezultă că în timpul mandatului său guvernul va solicita rapiditate în ceea ce priveşte atât adoptarea legilor justiţiei, care sunt adoptate, cât şi o versiune revizuită a Codului penal şi de procedură penală. Câte alte minciuni de genul ăsta s-or mai fi spus anul ăsta? Sigur că mie nu mi se pare absolut deloc corect şi cinstit faţă de România, asta e ideea", a tunat și a fulgerat președintele Camerei Deputaţilor, la Antena 3.

