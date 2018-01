Abia învestit, Liviu Dragnea vorbește deja despre un record stabilit de Guvernul Dăncilă. Șeful PSD arată că noul Executiv a obținut mai multe voturi decât precedenta echipă guvernamentală.

"Are toate condițiile pentru a pune în practică programul de guvernare", a declarat Dragnea.

Citește și: Liviu Dragnea: Eu n-am furat nimic!Cele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretreDragnea, ironic după discursul lui Iohannis: Nu putea să rateze momentul...

282 de voturi favorabile a primit Dăncilă, față de de 275 primite de Tudose.

Dragnea vorbește despre PRIMUL RECORD stabilit de Dăncilă: Are toate condițiile!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Citește și: Dragnea a DEZVĂLUIT TOTUL! Motivul BOMBĂ pentru schimbarea GuvernuluiLiviu Dragnea: Am speranţa că Guvernul Dăncilă va sta în funcţie până la sfârşitul mandatuluiBăsescu: Birchall a reușit să-i facă părul măciucă și lui Rompuy, care era chel ca și mine. Esențial este să tacă (VIDEO)

”Este o majoritate de peste 60% care dă stabilitate și încredere Guvernului. Are toate condițiile pentru a pune în practică programul de guvernare. Am convingerea că va gestiona foarte bine relația dintre dGuvern și coaliție, poate chiar și opoziție. Am înțeles că vor avea ședință de Guvern miercuri. Sper că va sta în funcție cu acest premier până în 2020. Periodic va prezenta stadiul implementării programului de guvernare, va spune unde sunt sincope, unde are nevoie de sprijin parlamentar, politic, cred că va fi o relație fireacă în interior și în exteriorul guvernului. Am încredere în actualul ministru al Economiei, are experientă. Eu cred că va face treabă bună. Fiecare trebuie să își ia în serios domeniul pe care îl coordonează, să se axeze pe prioritățile din domeniul lor. Am vorbit cu ministrul Educației înainte de CEX, m-am uitat în CV-ul lui. Nu oricine putea să facă Facultatea de Electronică atunci când a făcut-o el. Am încrede în acest om. Am văzut o susținere foarte mare din partea aproape a tuturor rectorilor din România”, a spus Liviu Dragnea.