Elena Udrea aruncă BOMBA ZILEI! A numit DOI JURNALIȘTI care ar scrie LA COMANDA lui Florian COLDEA: Au decis că voi fi CONDAMNATĂ

Elena Udrea continuă seria mesajelor furibunde cu care ne-a obișnuit în ultimele zile. Fostul ministru îi atacă pe doi dintre jurnaliștii care, spune ea, "scriu la comanda Sistemului.

"Cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului", atacă Udrea pe Facebook.

Totodată, Udrea susține că a fost amenințată, indirect, printr-un articol al jurnalistei Ioana Dogioiu, că va fi arestată, motiv pentru care pune sub semnul întrebării viitoarele decizii ale judecătorilor.

"Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea l-au lasat nervii si a inceput “sa dea din casa”. Ne spune azi, via Dogioiu, cum ca eu voi fi condamnata anul acesta!!!! Serios??? De unde stie Coldea ce se va intampla intr-un apel care abia a inceput??? A vorbit el cu judecatorii de la ICCJ? Sau l-a pus sa vorbeasca pe Dumbrava, cel care coordoneaza “campul tactic” din justitie?! Cum e posibil sa se stie rezultatul unui proces inainte de terminarea lui, altfel decat prin aceea ca sentintele sunt deja scrise de unii de la sri si date judecatorilor care doar se prefac ca mai judeca? Ce incredere sa am eu in cum se va judeca apelul in Gala Bute, cand deja Coldea anunta decizia???

Imi aminteste aceasta rabufnire a Sistemului de iesirile prostesti, arogante, triumfaliste, ale lui Vantu si Patriciu, inainte de turul doi al prezidentialelor din 2009. Cand au fost siguri ca va castiga Geoana, ambii au iesit sa isi aroge public infrangerea lui Traian Basescu, pornind de la celebrul filmulet cu “palma data copilului”.

Doar ca si-au calculat prost miscarea, Traian Basescu i-a invins pana la urma, chiar cu armele lor!", conchide Udrea.

