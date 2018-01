Fost ministru, reacție DURĂ în RĂZBOIUL din PSD: "Aud colegi VORBIND ÎN ȘOAPTĂ de..."

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, afirma în urmă cu o zi că PSD nu trebuie să schimbe "premieri și guverne la fiecare 6 luni" și că riscă să devină, în acest ritm, ''un partid de scandalagii şi oportunişti''.

Sâmbătă, deputatul a revenit cu o postare pe Facebook în care spune că își menține opinia și susține că aude "colegi vorbind în șoaptă de democrație internă". El precizează că nu crede că președintele Klaus Iohannis va mai nominaliza încă odată un premier de la PSD dacă partidul va decide să îl debarce pe Mihai Tudose de la șefia Guvernului.

"Vă mulțumesc pentru feedback-ul referitor la postarea mea de ieri! Apreciez fiecare comentariu si părere exprimată, la fel și mesajele primite în privat!

Deoarece au fost mai multe întrebări despre viitorul psd, ce anume ar putea fi schimbat, îmbunătățit ori lăsat în urmă, am decis să împart cu voi câteva gânduri despre viața de partid așa cum o văd eu.

Am intrat în psd deoarece, așa cum am spus ieri, reprezenta în acel moment reperul competenței în politica românească: lideri reprezentativi, ideologie, dezbateri despre stânga/dreapta, colegialitate, tsd ca organizație inovatoare, programe și proiecte constructive și mai ales, speranța că psd poate schimba ceva în societatea românească.

Am trecut prin mai multe etape și în psd și în viața profesională, dar întodeauna am rămas fidel unei solidarități de echipă venită tocmai din deschiderea și spiritul neîngrădit pe care îl întâlneam în jur! Dincolo de funcții, eram cu toții colegi, ba chiar prieteni și mai ales atunci când puteam să ne ajutam unii pe alții, ne corectam, ne sfătuiam și poate chiar mai și greșeam dar eram uniți, eram o singură echipă!

Niciodată nu mi-a fost teamă să-mi spun părerea sau n-am considerat vreodata ca voi fi dezavantajat dacă îmi expun ideile într-un cadru oficial sau mai puțin oficial al partidului.

Asta n-aș vrea să se schimbe în psd: spiritul de colegialitate, principiile solide care ne-au unit, solidaritatea umană și poate să redevenim mai toleranți unii cu alții!

Aud colegi vorbind în șoaptă de democrație internă (înțeleg că s-a discutat într-una din ședințele psd la capitolul și altele) sau de decizie participativă - principii care ne-au adus împreuna și care ne-au dat putere ca partid! Avem oameni printre noi care consideră că ar trebui să renunțam la aceste valori ale psd-ului?! Atunci cred că ar trebui să purtăm o discuție mai serioasă despre identitatea noastră doctrinară, principii dar si valoarea adăugată pe care o putem aduce societății!

Nu cred ca e suficient (normal) sa ne stigmatizăm între noi și să aruncăm acuzații fără să clarificăm odată drumul pe care mergem. Au fost colegi care au spus că psd-ul nu mai poate fi partid de lider (cred că au avut dreptate) dar poate fi foarte bine partid de echipă (așa cum ne-am consacrat)!

Împreună suntem mai puternici, dar având democrație internă și decizie participativă psd-ul se poate asigura că merge pe un drum bun și că poate face față oricărei provocări!

Legat de ce am spus ieri, că psd-ul nu-și poate permite să schimbe guvernul la 6 luni, imi mențin părerea deoarece avem de implementat un program de guvernare, care are deja întârzieri și nuanțe... iar timpul și alegerile lucrează în defavoarea noastră! Avem alegeri în 2019! Iar președintele nu cred că va mai nominaliza încă odată un premier de la psd dacă îi mai dam ocazia de a face vreo nominalizare!", scrie fostul ministru, pe pagina sa de Facebook.

Vineri, Nicolae Bănicioiu afirma: ''Eu cred că lucrurile ne scapă de sub control într-un mod brutal şi riscăm să ne pierdem busola! Am schimbat un premier (pe nu ştiu ce motiv), am schimbat miniştrii, am dat mulţi colegi afară (pe motive puerile şi orgolii rănite) şi la final ce am realizat? Guvernăm mai bine!? Facem ce se aşteaptă oamenii de la noi!? Nu putem schimba premieri şi guverne la fiecare 6 luni... Nu pentru a ne regla orgoliile între noi ne-au votat oamenii!

Dacă lăsăm patima şi luptele interne deoparte, am putea schimba viaţa românilor în mai bine, am avea timp şi energie pentru a construi o ţară aşa cum ne dorim cu toţii şi aşa cum PSD a făcut-o de fiecare dată când a guvernat şi mai ales aşa cum se aşteaptă oamenii de la noi! PSD era un partid al oamenilor competenţi (o recunoşteau chiar şi adversarii noştri) iar acum tindem să devenim... un partid de scandalagii şi oportunişti! Haideţi să redevenim ceea ce se aşteaptă oamenii să fim!!!''.

