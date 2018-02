“FURIA” din Teleorman! Dragnea: PROȘTII AȘTIA CU FAKE NEWS (VIDEO)

Liviu Dragnea a cedat nervos în fața jurnaliștilor. Enervat la culmea de întrebările sfredelitoare ale acestora, Dragnea a devenit defensiv, dar extrem de agresiv în limbaj și le-a reproșat jurnaliștilor că dau naștere multor știri false și că pun întrebări pe care le primesc de la DNA.

„Nu, am văzut acele ...Deci, continuă seria fake news. Eu nu-mi dau seama ce se va întâmpla cu proștii ăștia care tot anunță lucruri că se întâmplă în PSD și ulterior nu se întâmplă”, a răbufnit Dragnea.

