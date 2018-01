Gabriela Firea, mesaj pentru Dragnea şi Tudose: "Au obligația de a înceta imediat disputele politice!/ A fost o greșeală lipsa consultării cu noi la nominalizarea premierilor" (VIDEO)

În plin scandal în interiorul PSD şi cu o zi înainte de Comitetul Executiv în care se anunţă un război pe faţă între Liviu Dragnea şi Mihai Tudose, Gabriela Firea intervine şi cele la amândoi să înceteze instant orice conflict.

"In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu sinceritate si ganduri bune. Dar, din nefericite, agenda începutului de an e dominată de tensiunile din PSD. De impartirea in tabere, grupari, zone de interes. Gresit! Am câștigat împreună alegerile și am obținut rezultate bune la guvernare. Acum pare că aruncam in aer tot ceea ce am realizat. Iar cel mai mult pierd cetățenii, cei care ne-au acordat încrederea și ne-au votat.

Cei doi lideri, președintele și premierul, au obligația de a înceta imediat disputele politice! Au greșit amândoi. Acum trebuie să îndrepte lucrurile. Amândoi!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Primarul general al Capitalei aduce o altă critică liderilor PSD pentru faptul că au ales să nominalizeze persoane pentru funcţia premier fără a se consulta cu restul membrilor de partid şi din acest motiv s-a ajuns la criză politică.

"A fost o greșeală lipsa consultării cu noi la nominalizarea premierilor Grindeanu și Tudose. O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice.

De cealaltă parte, premierul a știut când a fost numit care era structura guvernului. Dacă nu-i plăcea „Trabantul”, cum îl numește acum, nu trebuia să se suie în el. Eu cred că a fost o „Dacie”, de-a noastră, care în 2017 a luat primul loc în Europa în competiția creșterii economice. Și nu ar trebui să ne batem joc de acest rezultat, pentru că românii așteaptă foarte mult de la noi", a afirmat Firea.

În final, aceasta le transmite celor doi că au obligaţia să găsească o cale de a colabora.

"Le cer celor doi lideri să se gândească în primul rând la români. Să accepte că depind unul de celălalt. Așa e în democrație: partidul nu poate conduce fără un guvern, iar guvernul nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară.

Cei doi lideri au OBLIGAȚIA să găsească o cale de colaborare. Să își asume, cât mai urgent, eventual în scris, principiile acestei colaborări. E o obligație în primul față de cetățeni și apoi față de partid.

Structura politică a guvernului o stabilește Coaliția majoritatii parlamentare iar modul de funcționare îl stabilește premierul. De aici trebuie să plecăm: fiecare să își înțeleagă competențele în această echipă", solitică Gabriela Firea.

