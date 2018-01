Gabriela Firea: Pregătim proiecte de fluidizare a traficului în valoare de peste 200 de milioane de euro

Primarul General, Gabriela Firea, și Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, au discutat despre proiectele cu fonduri europene care sunt în derulare și despre altele care sunt eligibile pentru finanțare europeană. Acestea vizează domenii precum transportul public, infrastructura, sistemul de termoficare, protecția mediului și cultura.

"Facem pasi concreti pentru a pune in aplicare prevederile cuprinse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, document strategic care vizeaza modernizarea infrastructurii de transport in regiunea Bucuresti-Ilfov. Astfel, avem in pregatire proiecte importante de fluidizare a traficului si imbunatatirea transportului in comun in Capitala, cu aplicatii de peste 200 de milioane de euro. Pe langa achizitionarea a 100 de tramvaie si modernizarea a altor 50, pentru care vom lansa licitatia in luna februarie, avem in lucru proiecte de modernizare a sapte linii de tramvai (1, 10, 21, 25, 32, 41 si 55), reabilitarea depoului de tramvaie Titan si upgradarea sistemului de semaforizare. Ne dorim, de asemenea, sa obtinem fonduri europene pentru achizitionarea de sisteme si aplicatii software pentru managementului traficului. Totodata, suntem in etapa de pregatire a documentatiei pentru achizitionarea a 100 de troleibuze si a 100 de autobuze electrice", a declarat Gabriela Firea.

Fondurile alocate pentru modernizarea bulevardelor Iancului-Pantelimon și Liviu Rebreanu vor fi decontate din bani europeni, deoarece cheltuielile sunt eligibile. Suma se ridică la 82 de milioane de euro.

Primarul General a mai anunțat că Municipalitatea va demara reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul București, 200 de kilometri de rețele urmând a fi realizate prin fonduri europene (POIM), iar alți 300 de kilometri din bugetul local.

În cadrul întâlnirii, ministrul Marius Nica a apreciat că actuala administrație a reușit să deblocheze mai multe proiecte importante, făcând referire mai ales la Stația de Epurare Glina. Este cel mai mare proiect de mediu din sud-estul Europei, cu o valoare de circa 326 de milioane de euro.

În cadrul întâlnirii s-au mai analizat și alte proiecte eligibile pentru obținerea de fonduri europene: extinderea și reabilitarea de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și cartierul Henri Coandă și consolidarea, reabilitarea și conservarea Muzeului Gh. Tatarescu.