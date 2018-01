ÎCCJ judecă joi o cerere de redeschidere a unui dosar de urmărire penală pe numele vicepremierului Paul Stănescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va judeca, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cazul vicepremierului Paul Stănescu.



Conform site-ului ÎCCJ, dosarul a fost înregistrat pe 17 ianuarie 2018, iar alături de Stănescu, intimaţi în dosar mai sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotoşman şi Remus Manolache.

Procurorii DNA Craiova au investigat modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de catre Consiliul Judetean Olt, in perioada in care Paul Stanescu era presedinte al CJ.



Cercetarile au fost incepute in urma unui raport al Curtii de Conturi pentru anul 2010, vizand o finantare nerambursabila de peste doua milioane de lei. In 2013, dosarul a fost inchis de DNA Craiova, relatează hotnews.

