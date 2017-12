„Ideologul hârtiei igienice și al flegmei.” Adrian Năstase îl atacă dur pe Gabriel Liiceanu, comparându-se pe sine cu Corneliu Coposu

Adrian Năstase a luat o atitudine foarte dură împotriva lui Gabriel Liiceanu, cel care a criticat, la rândul lui, foarte aspru legile justiției înaintate de PSD, partid din care Năstase a făcut parte și cu care este, în continuare, solidar.

„De Sarbatori, Liiceanu – ideologul hartiei igienice – si-a extins competentele intelectuale, devenind, recent, si ideolog al Flegmei. Suparat pe TVR si pe jurnalistul Ionut Cristache – in emisiunea caruia fusese criticat – s-a razbunat, scriind un articol intitulat Scuipati aici”, observă Năstase. Fostul premier afirmă că Liiceanu a fost lezat de faptul că Ionuț Cristache l-a numit „domnul premier” și nu „infractor”, afirmând că Liiceanu ar fi capabil să-l numească și pe Coposu „infractor”.

Seria de acuzații continuă, Năstase acuzaându-l pe Liiceanu că este un simplu „profitor al tranziției” pe site-ul său.

„N-a #rezistat Liiceanu. Era necesar ca toata lumea sa inteleaga ca el este mentorul lui Malin Bot si ideologul hartiei igienice. In declaratia lui pentru Bot spune despre niste carti pe care nu le-a citit ca sunt „abjectii”. Cel care il pupa in fund pe creatorul statului mafiot, declarandu-se mandru ca face parte dintre „intelectualii lui Basescu”, cel care a „pedepsit” comunismul, mulgandu-i timp de 30 de ani cea mai buna editura, tiparindu-si si retiparandu-si acolo brosurile sale gangav-filozofice, a devenit in ultimii ani ideologul urii si intolerantei. O ideologie de tip legionar. Ar trebui trimise oare anumite carti, cele ce nu obtin stampila cenzurii sale „morale”, in Padurea de la Snagov ?” scrie Adrian Năstase.

